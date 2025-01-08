Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Blumira

blumira.com

Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем