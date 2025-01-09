Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки - Гвінея

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає в карантин невикористовувані ідентифікаційні дані та вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє шкідливі комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.