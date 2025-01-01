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Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).
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Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки

Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.

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Replit

Replit

replit.com

Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean - хмарна платформа для розробки, розгортання та масштабування додатків, з інтеграцією AI та інструментами для програмістів різного рівня.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku-це хмарна платформа як послуга, що дозволяє розробникам створювати, розгортати та масштабувати додатки на різних мовах програмування.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere - це хмарна платформа для розробки, запуску та управління програмами Python без необхідності в налаштуванні серверів.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod - це платформа для розробників, що забезпечує хмарні середовища розробки, які автоматично інтегруються з потрібними інструментами та бібліотеками.

Render

Render

render.com

Render - це хмарна платформа для розробки і розгортання додатків та веб-сайтів з підтримкою автоматичного розгортання і безкоштовним SSL.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk - це панель керування веб-хостингом, яка спрощує управління доменами, сайтами та додатками, забезпечуючи безпеку та автоматизацію завдань.

Modal

Modal

modal.com

Modal допомагає розробникам виконувати код у хмарі, надаючи доступ до контейнеризованих безсерверних обчислень без управління інфраструктурою.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef - це платформа для розгортання та управління веб-додатками на Node.js та інших мовах програмування через контейнери Docker.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud - це платформа хмарних послуг, що надає рішення для обчислень, зберігання, безпеки та розробки додатків для бізнесу.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard - платформа для розгортання додатків, що підтримує Ruby on Rails, PHP і Node.js. Дозволяє зосередитися на розробці додатків, а не на інфраструктурі.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Catalyst від Zoho — це хмарна платформа для розробки, що пропонує безсерверні послуги, AI/ML, DevOps та бекенд-рішення для створення додатків.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit - це платформа для простого розгортання та управління повноцінними JavaScript-додатками у хмарі.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb - це безсерверна платформа для розгортання веб-додатків, API та функцій, що підтримує Docker та CI/CD.

Dagster

Dagster

dagster.io

Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.

Hostman

Hostman

hostman.com

Hostman - це хмарна платформа для розміщення веб-сайтів, сервісів та додатків з легким налаштуванням серверів і баз даних.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel - це платформа для управління комунікаціями, що підтримує голосові дзвінки, автоматизує обробку клієнтських запитів і забезпечує інтеграцію з різними системами.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape - це платформа для розробки хмарних додатків без DevOps, яка автоматизує управління інфраструктурою, підтримує різних хмарних постачальників і спрощує розгортання.

Northflank

Northflank

northflank.com

Northflank - платформа для побудови та масштабування мікросервісів, завдань і баз даних з простим інтерфейсом, API та CLI.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.

Ori

Ori

ori.co

ORI - платформа для оптимізації та розгортання моделей AI з використанням GPU, що підтримує інтеграцію з різними технологіями і забезпечує ефективність.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard - це платформа для візуального проектування та управління хмарною інфраструктурою з автоматичним генеруванням IaC коду.

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

CloudPlan - це програма для управління даними, зберігання, робочих процесів і безпеки в приватному хмарному середовищі з можливістю віддаленого доступу.

CloudJiffy

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy - це платформа PaaS для розгортання додатків у хмарі, підтримує різні мови програмування та автоматично масштабує ресурси для оптимізації витрат.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud - хмарна платформа для швидкого розгортання та управління програмами, що забезпечує безпеку та контроль над даними.

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

Площина управління - це додаток для централізованого управління ресурсами та інфраструктурою на різних хмарних платформах.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW - платформа для спрощення розробки ПЗ в хмарах, забезпечує управління інфраструктурою та дозволяє командам фокусуватися на коді.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.

Timescale

Timescale

timescale.com

TIMESCALE - хмарна база даних PostgreSQL для обробки даних часових рядів та аналітики в реальному часі, що підтримує масштабованість та інтеграцію з AI.

Qoddi

Qoddi

qoddi.com

Qoddi дозволяє малим командам розгортати код з будь-якого репозиторію, керуючи інфраструктурою для масштабування застосунків за потреби.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.

Nullstone

Nullstone

nullstone.io

Nullstone - платформа для швидкого розгортання додатків в хмарі з акцентом на автоматизацію управління інфраструктурою та контроль версій.

8base

8base

8base.com

8base — це платформа з низьким кодом для створення і запуску цифрових продуктів, таких як SaaS, ринки та веб- і мобільні додатки.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Hatch – платформа для автоматизації комунікацій з клієнтами через різні канали, що допомагає покращити процеси збору контактів і sales.

Rising Cloud

Rising Cloud

risingcloud.com

Rising Cloud - це хмарний додаток для розробників, який пропонує динамічне масштабування серверів та економію витрат, оплачуючи лише використані ресурси.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.

Scalr

Scalr

scalr.com

Scalr - це платформа для автоматизації та управління розгортанням інфраструктури в декількох хмарах з підтримкою CLI та інтеграцією OPA.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

PlusClouds – це хмарний сервіс, що дозволяє швидко створювати, тестувати та керувати високонавантаженими сайтами, такими як підприємства та електронна комерція.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo - це платформа PaaS для хостингу веб-додатків в Європі, що спрощує їх розгортання, масштабування та управління, без потреби в управлінні серверами.

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

HarperDB – це платформа для управління даними, яка обробляє структурувані та неструктуровані дані з низькою затримкою і забезпечує гнучкість розгортання.

Chronosphere

Chronosphere

chronosphere.io

Chronosphere – платформа спостереження для оптимізації даних телеметрії, яка спрощує моніторинг, аналіз та управління витратами в контейнеризованих середовищах.

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