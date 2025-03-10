Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean - хмарна платформа для розробки, розгортання та масштабування додатків, з інтеграцією AI та інструментами для програмістів різного рівня.
Netlify
netlify.com
Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.
Vercel
vercel.com
Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.
Heroku
heroku.com
Heroku-це хмарна платформа як послуга, що дозволяє розробникам створювати, розгортати та масштабувати додатки на різних мовах програмування.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere - це хмарна платформа для розробки, запуску та управління програмами Python без необхідності в налаштуванні серверів.
Glitch
glitch.com
Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - це платформа для розробників, що забезпечує хмарні середовища розробки, які автоматично інтегруються з потрібними інструментами та бібліотеками.
Render
render.com
Render - це хмарна платформа для розробки і розгортання додатків та веб-сайтів з підтримкою автоматичного розгортання і безкоштовним SSL.
Plesk
plesk.com
Plesk - це панель керування веб-хостингом, яка спрощує управління доменами, сайтами та додатками, забезпечуючи безпеку та автоматизацію завдань.
Modal
modal.com
Modal допомагає розробникам виконувати код у хмарі, надаючи доступ до контейнеризованих безсерверних обчислень без управління інфраструктурою.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - це платформа для розгортання та управління веб-додатками на Node.js та інших мовах програмування через контейнери Docker.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - це платформа хмарних послуг, що надає рішення для обчислень, зберігання, безпеки та розробки додатків для бізнесу.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для розгортання додатків, що підтримує Ruby on Rails, PHP і Node.js. Дозволяє зосередитися на розробці додатків, а не на інфраструктурі.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це хмарна платформа для розробки, що пропонує безсерверні послуги, AI/ML, DevOps та бекенд-рішення для створення додатків.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - це платформа для простого розгортання та управління повноцінними JavaScript-додатками у хмарі.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb - це безсерверна платформа для розгортання веб-додатків, API та функцій, що підтримує Docker та CI/CD.
Dagster
dagster.io
Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.
Hostman
hostman.com
Hostman - це хмарна платформа для розміщення веб-сайтів, сервісів та додатків з легким налаштуванням серверів і баз даних.
Exotel
exotel.com
Exotel - це платформа для управління комунікаціями, що підтримує голосові дзвінки, автоматизує обробку клієнтських запитів і забезпечує інтеграцію з різними системами.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape - це платформа для розробки хмарних додатків без DevOps, яка автоматизує управління інфраструктурою, підтримує різних хмарних постачальників і спрощує розгортання.
Back4App
back4app.com
Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.
Ori
ori.co
ORI - платформа для оптимізації та розгортання моделей AI з використанням GPU, що підтримує інтеграцію з різними технологіями і забезпечує ефективність.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - це платформа для візуального проектування та управління хмарною інфраструктурою з автоматичним генеруванням IaC коду.
Northflank
northflank.com
Northflank - платформа для побудови та масштабування мікросервісів, завдань і баз даних з простим інтерфейсом, API та CLI.
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan - це програма для управління даними, зберігання, робочих процесів і безпеки в приватному хмарному середовищі з можливістю віддаленого доступу.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy - це платформа PaaS для розгортання додатків у хмарі, підтримує різні мови програмування та автоматично масштабує ресурси для оптимізації витрат.
Control Plane
controlplane.com
Площина управління - це додаток для централізованого управління ресурсами та інфраструктурою на різних хмарних платформах.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - хмарна платформа для швидкого розгортання та управління програмами, що забезпечує безпеку та контроль над даними.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW - платформа для спрощення розробки ПЗ в хмарах, забезпечує управління інфраструктурою та дозволяє командам фокусуватися на коді.
Choreo
choreo.dev
Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.
Timescale
timescale.com
TIMESCALE - хмарна база даних PostgreSQL для обробки даних часових рядів та аналітики в реальному часі, що підтримує масштабованість та інтеграцію з AI.
Qoddi
qoddi.com
Qoddi дозволяє малим командам розгортати код з будь-якого репозиторію, керуючи інфраструктурою для масштабування застосунків за потреби.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.
Nullstone
nullstone.io
Nullstone - платформа для швидкого розгортання додатків в хмарі з акцентом на автоматизацію управління інфраструктурою та контроль версій.
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення і запуску цифрових продуктів, таких як SaaS, ринки та веб- і мобільні додатки.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch – платформа для автоматизації комунікацій з клієнтами через різні канали, що допомагає покращити процеси збору контактів і sales.
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud - це хмарний додаток для розробників, який пропонує динамічне масштабування серверів та економію витрат, оплачуючи лише використані ресурси.
mogenius
mogenius.com
Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.
Scalr
scalr.com
Scalr - це платформа для автоматизації та управління розгортанням інфраструктури в декількох хмарах з підтримкою CLI та інтеграцією OPA.
PlusClouds
plusclouds.com
PlusClouds – це хмарний сервіс, що дозволяє швидко створювати, тестувати та керувати високонавантаженими сайтами, такими як підприємства та електронна комерція.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo - це платформа PaaS для хостингу веб-додатків в Європі, що спрощує їх розгортання, масштабування та управління, без потреби в управлінні серверами.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB – це платформа для управління даними, яка обробляє структурувані та неструктуровані дані з низькою затримкою і забезпечує гнучкість розгортання.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.