Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Nullstone
nullstone.io
Nullstone - платформа для швидкого розгортання додатків в хмарі з акцентом на автоматизацію управління інфраструктурою та контроль версій.
Back4App
back4app.com
Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Консоль Red Hat Hybrid Cloud допомагає управляти та оптимізувати хмарні ресурси з єдиного інтерфейсу, забезпечуючи моніторинг та інтеграцію різних служб.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - це платформа для простого розгортання та управління повноцінними JavaScript-додатками у хмарі.
Scalr
scalr.com
Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа зменшує накладні витрати на DevOps і полегшує ефективне керування інфраструктурою для команд будь-якого розміру без прив’язки до постачальника. Платформа об’єднує видимість, спостережливість і автоматизацію в одне рішення для повного контролю Kubernetes. Він оптимізує робочі процеси CI/CD і забезпечує безпеку корпоративного рівня. mogenius ідеально підходить для команд, які прагнуть швидкого розгортання, скорочення витрат на хмару та зменшення накладних витрат на технічне обслуговування, особливо коли внутрішні ресурси обмежені. DevOps і інженери платформи можуть швидко створити власну внутрішню платформу розробника протягом декількох днів. Доступний безкоштовний план.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - це платформа для візуального проектування та управління хмарною інфраструктурою з автоматичним генеруванням IaC коду.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — це глобально розповсюджена периферійна платформа даних, розроблена для обробки величезних обсягів даних із наднизькою затримкою. Завдяки вбудованій георозподіленій кластеризації, яка не залежить від постачальника, HarperDB надзвичайно проста у використанні та розгортанні. Окрім зберігання даних, HarperDB також усуває мережеві переходи між даними та API за допомогою спеціальних функцій, які згортають ваш стек і усувають складність. Це, на додаток до надзвичайно високої пропускної здатності на вузол і можливостей горизонтального масштабування, забезпечує значно більш економічну інфраструктуру, зберігаючи майже нульову затримку. Крім того, HarperDB також усуває загальні недоліки баз даних NoSQL завдяки автоматичному індексуванню з коробки та вбудованій підтримці запитів SQL (включно з об’єднаннями). Від POV до IPO, HarperDB є найпростішим рішенням для початку та масштабування. Спробуйте безкоштовно сьогодні на harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan - це програма для управління даними, зберігання, робочих процесів і безпеки в приватному хмарному середовищі з можливістю віддаленого доступу.
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
Rising Cloud
risingcloud.com
Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економії, щоб дізнатися, скільки ви заощадите за допомогою прогнозної аналітики
Hatch
usehatchapp.com
Hatch – платформа для автоматизації комунікацій з клієнтами через різні канали, що допомагає покращити процеси збору контактів і sales.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io - це платформа для розгортання та хостингу додатків на основі Kubernetes, що спрощує роботу розробників і автоматизує інфраструктурні задачі.
Hostman
hostman.com
Hostman - це хмарна платформа для розміщення веб-сайтів, сервісів та додатків з легким налаштуванням серверів і баз даних.
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, краще та економніше. Крім того, цифрові агенції використовують 8base для швидшої реалізації проектів клієнтів, одночасно збільшуючи свою маржу та зменшуючи свою залежність від дефіцитних і дорогих спеціалістів із розробки програмного забезпечення. 8base — це настроювана безсерверна платформа розробки з низьким кодом, розміщена на AWS, яка надає найнадійнішу у світі мову запитів для API на основі GraphQL; і на відміну від інших платформ, 8base було створено з нуля для використання стандартів і загальноприйнятих технологій, які привабливі для звичайних розробників і гарантують, що інтелектуальна власність творця може бути перенесена на інші платформи, якщо виникне така потреба. 8base пропонує: 1) інструменти розробки з низьким кодом для побудови серверних програм та API; 2) безсерверна обчислювальна інфраструктура та інфраструктура зберігання для запуску програм, створених за допомогою інструментів 8base; 3) засоби розробки візуального інтерфейсу; 4) послуги з проектування та розробки через партнерську мережу для допомоги клієнтам у створенні програм за допомогою 8base. 8base вперше вийшов на комерціалізацію в 2019 році. Сьогодні тисячі клієнтів, включаючи численні мультитенантні SaaS і ринкові стартапи, агенції та консультанти з розробки програмного забезпечення, а також більші організації, такі як IBM Global Services/NATO та Міжнародний університет Флориди, будують на 8base.
Qoddi
qoddi.com
Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 70% дешевше, ніж інший хмарний провайдер.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy - це платформа PaaS для розгортання додатків у хмарі, підтримує різні мови програмування та автоматично масштабує ресурси для оптимізації витрат.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє вашим командам розробників зосередитися на створенні функціональних компонентів для вашого бізнесу, замість того, щоб витрачати час на керування та автоматизацію хмарних інфраструктур. CodeNOW надає надійні попередньо встановлені ролі та дозволи, які допомагають керувати вашими командами розробників, які можуть бути локальними або віддаленими. У вас є свобода розгортати на публічних хмарних платформах або на власних внутрішніх серверах за допомогою таких платформ, як VMWare Tanzu або Azure Stack Hub. CodeNOW особливо підходить для програмного забезпечення, побудованого на мікросервісах або архітектурах, керованих подіями. Ці архітектури дозволяють незалежним командам швидко ітерувати та приносити користь вашому бізнесу. Ви можете використовувати потужність Kubernetes без необхідності керувати його складнощами. CodeNOW піклується про хмарну автоматизацію, а ваші розробники зосереджені на кодуванні. Наша команда експертів допоможе вам оновити кластери Kubernetes відповідно до потреб вашого бізнесу. По суті, CodeNOW дозволяє вам впевнено та ефективно масштабувати розробку програмного забезпечення!
Control Plane
controlplane.com
Площина управління - це додаток для централізованого управління ресурсами та інфраструктурою на різних хмарних платформах.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - це платформа для розгортання та управління веб-додатками на Node.js та інших мовах програмування через контейнери Docker.
Ori
ori.co
ORI - платформа для оптимізації та розгортання моделей AI з використанням GPU, що підтримує інтеграцію з різними технологіями і забезпечує ефективність.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape - це платформа для розробки хмарних додатків без DevOps, яка автоматизує управління інфраструктурою, підтримує різних хмарних постачальників і спрощує розгортання.
Northflank
northflank.com
Northflank - платформа для побудови та масштабування мікросервісів, завдань і баз даних з простим інтерфейсом, API та CLI.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - хмарна платформа для швидкого розгортання та управління програмами, що забезпечує безпеку та контроль над даними.
Dagster
dagster.io
Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean - хмарна платформа для розробки, розгортання та масштабування додатків, з інтеграцією AI та інструментами для програмістів різного рівня.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для розгортання додатків, що підтримує Ruby on Rails, PHP і Node.js. Дозволяє зосередитися на розробці додатків, а не на інфраструктурі.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - це платформа для розробників, що забезпечує хмарні середовища розробки, які автоматично інтегруються з потрібними інструментами та бібліотеками.
Glitch
glitch.com
Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.
Heroku
heroku.com
Heroku-це хмарна платформа як послуга, що дозволяє розробникам створювати, розгортати та масштабувати додатки на різних мовах програмування.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - це платформа хмарних послуг, що надає рішення для обчислень, зберігання, безпеки та розробки додатків для бізнесу.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – це керована хостингова платформа для WordPress, що використовує Google Cloud для ефективного управління сайтами та забезпечення їх безпеки.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb - це безсерверна платформа для розгортання веб-додатків, API та функцій, що підтримує Docker та CI/CD.
Netlify
netlify.com
Netlify - це платформа для хостингу веб-додатків і статичних сайтів, яка підтримує автоматизоване розгортання та управління безсерверними функціями.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа як послуга (PaaS) для розгортання та управління веб-додатками з підтримкою різних мов програмування та високим рівнем безпеки.
Plesk
plesk.com
Plesk - це панель керування веб-хостингом, яка спрощує управління доменами, сайтами та додатками, забезпечуючи безпеку та автоматизацію завдань.
Render
render.com
Render - це хмарна платформа для розробки і розгортання додатків та веб-сайтів з підтримкою автоматичного розгортання і безкоштовним SSL.
Replit
replit.com
Replit - це онлайн IDE, що дозволяє користувачам писати код, створювати додатки та сайти, співпрацювати в реальному часі та ділитися проектами.
Timescale
timescale.com
TIMESCALE - хмарна база даних PostgreSQL для обробки даних часових рядів та аналітики в реальному часі, що підтримує масштабованість та інтеграцію з AI.
Vercel
vercel.com
Vercel - це платформа для створення та розгортання веб-додатків, яка підтримує різні фреймворки та забезпечує безпечний доступ до застосунків.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це найпростіша хмарна платформа розробки програмного коду. Catalyst пропонує широкий спектр безсерверних служб, AI/ML, DevOps і серверних служб. Завдяки Catalyst ви отримуєте все необхідне для розробки програми на єдиній уніфікованій платформі. Catalyst надає потужні можливості штучного інтелекту та машинного навчання, що дає вам змогу використовувати нескінченний потенціал штучного інтелекту. Послуги на Catalyst: QuickML: наскрізна платформа ML без використання коду для створення, навчання, оцінки, розгортання та оптимізації моделей ML. CloudScale: пропозиція BaaS від Catalyst, яка допоможе вам створити, розмістити, контролювати та масштабувати свою програму. AppSail: повністю керована платформа як послуга (PaaS) для широкого спектру програм. ConvoKraft: створюйте чат-боти на основі штучного інтелекту, які можуть природним чином обробляти широкий спектр взаємодії з клієнтами. SmartBrowz: уніфікована платформа автоматизації браузера. Сервіси Zia: безліч готових до впровадження розширених компонентів AI/ML для ваших веб- і мобільних програм. За допомогою цих потужних служб ви можете створювати та розгортати додатки, мікросервіси, рішення на базі машинного навчання, чат-боти на основі штучного інтелекту, рішення для автоматизації веб-переглядача та багато іншого, не турбуючись про операційні витрати.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
Modal
modal.com
Modal допомагає людям запускати код у хмарі. Ми вважаємо, що це найпростіший спосіб для розробників отримати доступ до контейнерних безсерверних обчислень без клопоту з керування власною інфраструктурою.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere - це хмарна платформа для розробки, запуску та управління програмами Python без необхідності в налаштуванні серверів.
Exotel
exotel.com
Exotel - це платформа для управління комунікаціями, що підтримує голосові дзвінки, автоматизує обробку клієнтських запитів і забезпечує інтеграцію з різними системами.
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