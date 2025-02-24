Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки - Токелау

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Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Nullstone
nullstone.io
Розгорніть будь-яку програму та архітектуру в хмарі. Проста у використанні платформа для розробників, яка дозволяє розробникам швидко розгортати будь-яку програму. Запустіть у свою хмару для повної прозорості та контролю з вибором інструментів.
Back4App
back4app.com
Back4app — це бекенд із низьким кодом для створення сучасних програм. Він прискорює розробку серверної частини, покращує продуктивність розробки, скорочує час виходу на ринок і масштабує програми без керування інфраструктурою.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації вашого бізнесу, зниження витрат і створення з більшою свободою.
Stormkit
stormkit.io
Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.
Scalr
scalr.com
Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа зменшує накладні витрати на DevOps і полегшує ефективне керування інфраструктурою для команд будь-якого розміру без прив’язки до постачальника. Платформа об’єднує видимість, спостережливість і автоматизацію в одне рішення для повного контролю Kubernetes. Він оптимізує робочі процеси CI/CD і забезпечує безпеку корпоративного рівня. mogenius ідеально підходить для команд, які прагнуть швидкого розгортання, скорочення витрат на хмару та зменшення накладних витрат на технічне обслуговування, особливо коли внутрішні ресурси обмежені. DevOps і інженери платформи можуть швидко створити власну внутрішню платформу розробника протягом декількох днів. Доступний безкоштовний план.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — це платформа на основі штучного інтелекту для спільного візуального проектування та керування хмарною інфраструктурою. Це єдине рішення, яке автоматично генерує код IaC для будь-якого хмарного постачальника з вбудованим CI/CD.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — це глобально розповсюджена периферійна платформа даних, розроблена для обробки величезних обсягів даних із наднизькою затримкою. Завдяки вбудованій георозподіленій кластеризації, яка не залежить від постачальника, HarperDB надзвичайно проста у використанні та розгортанні. Окрім зберігання даних, HarperDB також усуває мережеві переходи між даними та API за допомогою спеціальних функцій, які згортають ваш стек і усувають складність. Це, на додаток до надзвичайно високої пропускної здатності на вузол і можливостей горизонтального масштабування, забезпечує значно більш економічну інфраструктуру, зберігаючи майже нульову затримку. Крім того, HarperDB також усуває загальні недоліки баз даних NoSQL завдяки автоматичному індексуванню з коробки та вбудованій підтримці запитів SQL (включно з об’єднаннями). Від POV до IPO, HarperDB є найпростішим рішенням для початку та масштабування. Спробуйте безкоштовно сьогодні на harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
Rising Cloud
risingcloud.com
Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економії, щоб дізнатися, скільки ви заощадите за допомогою прогнозної аналітики
Hatch
usehatchapp.com
Hatch — це єдина платформа спілкування з клієнтами, розроблена для зростання прибутку. Завдяки вашому охопленню та подальшій роботі на автопілоті, а також спеціальним агентам AI, які обмінюються текстовими повідомленнями з вашими потенційними клієнтами та клієнтами, ви можете перетворити більше потенційних клієнтів на зустрічі, продажі та постійних клієнтів без накладних витрат. Задовольняйте клієнтів, зменшуйте навантаження на співробітників і збільшуйте свої доходи з Hatch.
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io підтримує організації в прискоренні впровадження хмари та контейнерів і надає легко керований Kubernetes для команд розробників. amazee.io працює в будь-якій точці світу з підтримкою 24/7/365.
Hostman
hostman.com
Hostman — це хмарна платформа, де розробники та технічні команди можуть розміщувати свої рішення: веб-сайти, магазини електронної комерції, веб-сервіси, програми, ігри тощо. З Hostman ви можете вільно вибирати послуги, резервувати стільки ресурсів, скільки вам потрібно, і керувати ними через зручний інтерфейс. На даний момент ми пропонуємо готові рішення для запуску хмарних серверів і баз даних, а також платформу для тестування будь-яких додатків. • Хмарні сервери. Ваші виділені обчислювальні ресурси на серверах у США, Польщі та Нідерландах. Незабаром ми також будемо в Сінгапурі, Єгипті та Нігерії. Ми пропонуємо понад 25 готових налаштувань із попередньо встановленими середовищами та програмним забезпеченням для аналітичних систем, ігор, електронної комерції, потокового передавання та веб-сайтів будь-якої складності. • Бази даних. Миттєве налаштування будь-якої популярної системи керування базами даних (СУБД), включаючи MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka та OpenSearch. Ми даруємо 100 доларів США за 7-денну безкоштовну пробну версію всіх наших послуг. Відвідайте веб-сайт і отримайте бонус!
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, краще та економніше. Крім того, цифрові агенції використовують 8base для швидшої реалізації проектів клієнтів, одночасно збільшуючи свою маржу та зменшуючи свою залежність від дефіцитних і дорогих спеціалістів із розробки програмного забезпечення. 8base — це настроювана безсерверна платформа розробки з низьким кодом, розміщена на AWS, яка надає найнадійнішу у світі мову запитів для API на основі GraphQL; і на відміну від інших платформ, 8base було створено з нуля для використання стандартів і загальноприйнятих технологій, які привабливі для звичайних розробників і гарантують, що інтелектуальна власність творця може бути перенесена на інші платформи, якщо виникне така потреба. 8base пропонує: 1) інструменти розробки з низьким кодом для побудови серверних програм та API; 2) безсерверна обчислювальна інфраструктура та інфраструктура зберігання для запуску програм, створених за допомогою інструментів 8base; 3) засоби розробки візуального інтерфейсу; 4) послуги з проектування та розробки через партнерську мережу для допомоги клієнтам у створенні програм за допомогою 8base. 8base вперше вийшов на комерціалізацію в 2019 році. Сьогодні тисячі клієнтів, включаючи численні мультитенантні SaaS і ринкові стартапи, агенції та консультанти з розробки програмного забезпечення, а також більші організації, такі як IBM Global Services/NATO та Міжнародний університет Флориди, будують на 8base.
Qoddi
qoddi.com
Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 70% дешевше, ніж інший хмарний провайдер.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє миттєво розгортати програми лише кількома клацаннями. Він підтримує різноманітні середовища виконання, дозволяючи розробникам розгортати програми Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python і Docker без необхідності вносити будь-які зміни в код. Платформа також інтегрується з GIT, SVN та іншими популярними інструментами розробки, забезпечуючи плавні та ефективні процеси розгортання. CloudJiffy виділяється розширеними можливостями автоматизації та керування ресурсами. Він автоматично масштабує контейнери додатків як вертикально, так і горизонтально, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів і економічну ефективність. Платформа працює за моделлю ціноутворення за принципом «оплата за використання», коригуючи ресурси залежно від поточного навантаження та усуваючи потребу в резервуванні ресурсів або плануванні потужностей. Такий підхід дозволяє користувачам платити лише за ті ресурси, які вони споживають, що може призвести до значної економії коштів. CloudJiffy стверджує, що користувачі можуть заощадити до 80% витрат на хмару, використовуючи функцію автоматичного масштабування. Окрім динамічного масштабування, CloudJiffy пропонує низку інших розширених функцій. Інформаційна панель платформи надає інтуїтивно зрозумілий майстер топології додатків, менеджер розгортання, доступ до файлів журналу та конфігурації, функції командної співпраці та інтеграцію з інструментами CI/CD. Крім того, користувачі CloudJiffy можуть установлювати такі популярні програми, як WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento тощо, з торгової площадки платформи лише одним клацанням миші. Послуги CloudJiffy доступні в США, Індії та Німеччині, а в майбутньому планується розширення на нові місця. Платформа пишається своєю безпекою, надійністю та чудовим обслуговуванням клієнтів. Він може похвалитися безперебійною роботою на 99,99% угоди про рівень обслуговування (SLA) і надає цілодобову технічну підтримку світового рівня 7 днів на тиждень.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє вашим командам розробників зосередитися на створенні функціональних компонентів для вашого бізнесу, замість того, щоб витрачати час на керування та автоматизацію хмарних інфраструктур. CodeNOW надає надійні попередньо встановлені ролі та дозволи, які допомагають керувати вашими командами розробників, які можуть бути локальними або віддаленими. У вас є свобода розгортати на публічних хмарних платформах або на власних внутрішніх серверах за допомогою таких платформ, як VMWare Tanzu або Azure Stack Hub. CodeNOW особливо підходить для програмного забезпечення, побудованого на мікросервісах або архітектурах, керованих подіями. Ці архітектури дозволяють незалежним командам швидко ітерувати та приносити користь вашому бізнесу. Ви можете використовувати потужність Kubernetes без необхідності керувати його складнощами. CodeNOW піклується про хмарну автоматизацію, а ваші розробники зосереджені на кодуванні. Наша команда експертів допоможе вам оновити кластери Kubernetes відповідно до потреб вашого бізнесу. По суті, CodeNOW дозволяє вам впевнено та ефективно масштабувати розробку програмного забезпечення!
Control Plane
controlplane.com
Control Plane усуває загальні проблеми, такі як обмежені ресурси DevOps, накладні витрати на керування кількома середовищами та відсутність рентабельної спостережуваності, використовуючи універсальний API для моніторингу, налаштування та керування інфраструктурою між CSP (постачальниками хмарних послуг). Завдяки Control Plane інженери зосереджуються на коді, devops увімкнуть масштабування, а складність Cloud більше не буде.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — це платформа як послуга (PaaS) для розгортання та запуску хмарних програм Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через контейнери докерів і kubernetes.
Ori
ori.co
Економно навчайте та створюйте штучний інтелект у великих масштабах. Примірники графічного процесора з оплатою за потребою. Зарезервуйте тисячі виділених модулів GPU у хмарі. Графічні процесори NVIDIA® H100 і A100 Tensor Core.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — це хмарна платформа розробки без DevOps. Він працює поверх AWS та інтегрує інших популярних постачальників хмарних послуг (наприклад, MongoDb Atlas). Це дозволяє кожному (навіть молодшому) розробнику розробляти, розгортати та запускати програми продуктивного рівня. Він автоматизує керування інфраструктурою, пакування вихідного коду, розгортання та багато іншого. На відміну від інших рішень, Stacktape потужний (як AWS CloudFormation або Terraform) і простий у використанні (як Heroku або Firebase) водночас. Крім інших переваг, це усуває потребу у відданих експертах DevOps/Cloud і робить розробників більш продуктивними.
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на січень 2018 року DigitalOcean була третьою за величиною хостинговою компанією у світі з точки зору кількості комп’ютерів, що виходять на Інтернет.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — це повноцінне рішення Ruby on Rails Support, яке дозволяє організаціям зосередитися на створенні та розробці програм замість того, щоб керувати своєю інфраструктурою. Оптимізована служба підтримує середовища Ruby on Rails, PHP і Node.js, а також будь-які інші мови, які ви хочете встановити, щоб швидко запускати програми на AWS. Команда інженерів підтримки Rails світового класу відстежуватиме та керуватиме вашими програмами в хмарі, щоб ви могли повернутися до того, що вмієте найкраще, — розробляти захоплюючі програми. Головний біль DevOps не дає вам спати вночі? Це не повинно бути так.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — це платформа для розробників, яка надає на вимогу попередньо налаштовані хмарні середовища розробки (CDE), які автоматично інтегруються в будь-який інструмент, бібліотеку чи залежність, необхідну для створення програмного забезпечення. Щоб розпочати роботу з Gitpod, просто потрібно додати файл .gitpod.yml до кореня будь-якого сховища або додати до URL-адреси GitLab, GitHub або Bitbucket префікс gitpod.io/#. Gitpod CDE найкраще підходять для організацій, які хочуть значно скоротити час навчання для розробників, підвищити продуктивність своїх команд або захистити свої ланцюги поставок для розробки. Gitpod CDE доступні в двох варіантах розгортання: Dedicated і Cloud. Gitpod Dedicated розміщується у вашому VPC та керується Gitpod, що забезпечує максимальну безпеку з мінімальними витратами. Gitpod Cloud керується та розміщується Gitpod і найкраще підходить для будь-яких команд, які хочуть розпочати роботу без встановлення та мають менші вимоги до безпеки чи відповідності.
Glitch
glitch.com
Glitch — це місце, де кожен може створити Інтернет. Це простий, але потужний інструмент для створення веб-сайтів і програм, який підтримується веселою та дружньою спільнотою творців — від новачків до досвідчених розробників. Glitch — це середовище для спільного програмування, яке живе у вашому браузері та розгортає код під час введення. Використовуйте Glitch, щоб створювати будь-що: від статичної веб-сторінки до повноцінних програм Node.
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини Heroku називають поліглотною платформою, оскільки вона має функції для розробника, щоб створювати, запускати та масштабувати програми подібним чином для більшості мов. Heroku був придбаний Salesforce.com у 2010 році за 212 мільйонів доларів.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium Tier Network із 36+ центрами обробки даних. Крім того, отримайте надійну безпеку сайту завдяки інтеграції Cloudflare із брандмауером корпоративного рівня, захистом від DDoS, технологією ізольованого контейнера та повною сумісністю SOC 2 для душевного спокою. Насолоджуйтеся підтримкою в режимі 24/7/365 у прямому чаті із середнім часом першої відповіді менше двох хвилин. Ми полегшуємо вам керування сайтами та їх оптимізацію за допомогою вбудованої інформаційної панелі MyKinsta, Kinsta APM і DevKinsta. Безкоштовні інструменти, які оптимізують ваш робочий процес, щоб ви могли зосередитися на найважливішому. Почніть роботу на kinsta.com із 30-денною гарантією повернення грошей.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Запускайте веб-сервіси та функції, керовані подіями, з низькою затримкою, швидко реагуючи, за допомогою простої у використанні та масштабованої безсерверної платформи.
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну обробку форм, підтримку функцій AWS Lambda та повну інтеграцію з Let's Encrypt. Він надає як безкоштовні, так і платні плани. Клієнтами Netlify є Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes , Lodash, Smashing Magazine і Sequoia Capital.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Platform.sh
platform.sh
Ефективно, надійно та безпечно. Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) усуває складності керування хмарною інфраструктурою та оптимізує робочі процеси від розробки до виробництва, скорочуючи час, необхідний для створення та розгортання програм. Забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку, надаючи командам розробників як контроль, так і спокій. Створено розробниками для розробників. Platform.sh, яку прийняли та полюбили понад 16 000 розробників, 7 000 клієнтів і перевірили за останні 8 років, надають готові можливості, які служать стартовою площадкою для нестандартного мислення творчих команд розробників. Ми надаємо цілодобову підтримку без вихідних, керовану хмарну інфраструктуру, автоматизовану безпеку та відповідність вимогам за допомогою комплексного PaaS. Ми надаємо нашим клієнтам повний контроль над їхніми даними, зберігаючи додатки безпечними та доступними цілодобово. Платформери — це віддалена глобальна робоча сила, і ми процвітаємо в мультикультурній команді. Ми прагнемо відкритого коду та відкритого, гостинного середовища. Наша команда охоплює весь світ і спектр досвіду. У чому наша спільність, наша культурна структура? Допитливий дух і жага до знань; прагнення до інноваційних ідей і культур. Ми віримо, що можемо створювати будь-що разом у середовищі, яке звільняє вас виконувати свою роботу якнайкраще.
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програмування та базами даних. Забезпечення готового до кодування середовища та надійної безпеки на всіх рівнях і операційних системах. Зараз ми працюємо на понад 390 тисячах серверів у всьому світі, підтримуємо роботу понад 11 мільйонів веб-сайтів і 19 мільйонів поштових скриньок. Перегляньте нашу партнерську програму Plesk за спеціальними цінами https://ple.sk/PleskPartner
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
Replit
replit.com
Rep.it-це стартап на базі Сан-Франциско та Інтернет-IDE (інтегроване середовище розвитку). Його назва походить від абревіатури REPL, яка означає "Читати - EVALAUT - PRINT PTECT". Сервіс був створений йорданським програмістом Амджадом Масадом та Джорданським дизайнером Хая Оде в 2016 році. Rep.it дозволяє користувачам писати код та створювати додатки та веб -сайти за допомогою браузера. Крім того, Repl.it дозволяє користувачам ділитися проектами різними способами. Вони також приймають "джеми", кодуючи змагання на основі певної теми. Призи змагань часто відрізняються від тимчасового оновлення рахунку, грошей, криптовалюти або подарункової картки. REPT AT REPL.IT - це інтерактивне середовище програмування. Ви можете створити робочу область у найпопулярніших мовах програмування, де вам надається контейнер на віртуальній машині, де ваш код може працювати. У будь -якій даній REPL є дві основні частини - редактор та консоль. Редактор використовує Монако, ту саму технологію, яка впораюється кодом Visual Studio. На мобільному плані редактор - ACE. Rep.it має преміальний рівень під назвою Хакерський план. Це дозволяє отримати більше місця для зберігання, приватного коду та необмежених співробітників проекту, а план освіти Github включає 3 місяці безкоштовно від плану хакера. На Rep.it, включаючи Python, Ruby, HTML та Java. Компанія отримала фінансування від Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta та інших. "Компанія має понад 500 000 щотижневих активних розробників та понад 3 мільйони користувачів. На сайті Repl.it також є форум розмов. Цей форум використовується багатьма розробниками у всьому світі для поділу своїх творінь. Форум зберігається чистим модераторами розмови.
Timescale
timescale.com
Хмарний PostgreSQL для часових рядів, подій і аналітики. Timescale надає сучасним командам інженерів хмарну інфраструктуру даних, необхідну для роботи продуктів, орієнтованих на дані, які захоплюють їхніх клієнтів, допомагаючи їм створювати швидше, ефективно масштабувати та витрачати менше. Часова шкала дає змогу компаніям розблокувати цінність даних часових рядів. Дані часових рядів — це безперервні потоки даних, які збираються з високою частотою, щоб зрозуміти, як системи змінюються як у реальному часі, так і за минулий період. Часова шкала дає змогу компаніям, які створюють наступну хвилю обчислювальної техніки, з клієнтами в галузях, що охоплюють Інтернет речей, фінансові технології та криптотехнології, енергетику та навколишнє середовище, розумне виробництво, транспорт тощо. Якщо він працює з PostgreSQL, він працює і з Timescale. Групи інженерів додатково масштабують PostgreSQL за допомогою Timescale з такими функціями, як автоматичне розбиття та індексування на основі часу, матеріалізовані подання з поступовим оновленням і стиснення в стовпцях. Зберігаючи функції PostgreSQL і всю екосистему інструментів, драйверів і конекторів PostgreSQL, які розробники знають і люблять.
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробників і дає змогу переходити від ідеї до глобальної програми за лічені секунди. Підприємства, організації та окремі розробники, які використовують Vercel, отримують переваги від повністю керованого, високооптимізованого досвіду, який дає змогу таким клієнтам, як Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche та Zapier, створювати динамічні умови для користувачів.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це найпростіша хмарна платформа розробки програмного коду. Catalyst пропонує широкий спектр безсерверних служб, AI/ML, DevOps і серверних служб. Завдяки Catalyst ви отримуєте все необхідне для розробки програми на єдиній уніфікованій платформі. Catalyst надає потужні можливості штучного інтелекту та машинного навчання, що дає вам змогу використовувати нескінченний потенціал штучного інтелекту. Послуги на Catalyst: QuickML: наскрізна платформа ML без використання коду для створення, навчання, оцінки, розгортання та оптимізації моделей ML. CloudScale: пропозиція BaaS від Catalyst, яка допоможе вам створити, розмістити, контролювати та масштабувати свою програму. AppSail: повністю керована платформа як послуга (PaaS) для широкого спектру програм. ConvoKraft: створюйте чат-боти на основі штучного інтелекту, які можуть природним чином обробляти широкий спектр взаємодії з клієнтами. SmartBrowz: уніфікована платформа автоматизації браузера. Сервіси Zia: безліч готових до впровадження розширених компонентів AI/ML для ваших веб- і мобільних програм. За допомогою цих потужних служб ви можете створювати та розгортати додатки, мікросервіси, рішення на базі машинного навчання, чат-боти на основі штучного інтелекту, рішення для автоматизації веб-переглядача та багато іншого, не турбуючись про операційні витрати.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ваших вимог і досвіду програмування. Zoho Creator містить: - Zoho ContactManager — це програмне забезпечення для керування контактами в Інтернеті, яке дозволяє організовувати контакти, завдання та угоди в одному місці.
Modal
modal.com
Modal допомагає людям запускати код у хмарі. Ми вважаємо, що це найпростіший спосіб для розробників отримати доступ до контейнерних безсерверних обчислень без клопоту з керування власною інфраструктурою.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне забезпечення чи керуючи власним сервером.
Exotel
exotel.com
Exotel — це вдосконалена платформа для залучення клієнтів, яка поєднує в собі CPaaS, багатоканальні контакт-центри та розмовний штучний інтелект, забезпечуючи понад 70 мільйонів щоденних розмов для понад 7100 компаній в Індії, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Африці. Їхня платформа створена для сприяння багатшій контекстній взаємодії на основі штучного інтелекту, пропонуючи компаніям неперевершену швидкість і масштабність комунікацій. Їхня нещодавня ліцензія на послуги наскрізної телефонії VoIP зміцнює їхню позицію як повністю сумісного оператора хмарних дзвінків, створюючи економічно ефективні та безпечні комунікаційні рішення. Платформа усуває розбіжності в спілкуванні, об’єднуючи наміри, стан і емоційний тон клієнта, щоб гарантувати, що правильне повідомлення щоразу доставляється через відповідний канал. Невід’ємною частиною Exotel є Contextual Customer Data Platform, яка перетворює необроблені дані в персоналізовані розповіді клієнтів, надаючи практичну інформацію, яка покращує кожну розмову. З Exotel бізнес не просто спілкується; вони значуще спілкуються зі своїми клієнтами, створюючи довіру, персоналізацію та співчуття в кожній розмові. Цей стратегічний підхід дозволяє підприємствам слухати своїх клієнтів, запам’ятовувати кожну взаємодію та постійно покращувати клієнтський досвід.
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