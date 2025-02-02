Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки - Швеція

8base

8base.com

8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, краще та економніше. Крім того, цифрові агенції використовують 8base для швидшої реалізації проектів клієнтів, одночасно збільшуючи свою маржу та зменшуючи свою залежність від дефіцитних і дорогих спеціалістів із розробки програмного забезпечення. 8base — це настроювана безсерверна платформа розробки з низьким кодом, розміщена на AWS, яка надає найнадійнішу у світі мову запитів для API на основі GraphQL; і на відміну від інших платформ, 8base було створено з нуля для використання стандартів і загальноприйнятих технологій, які привабливі для звичайних розробників і гарантують, що інтелектуальна власність творця може бути перенесена на інші платформи, якщо виникне така потреба. 8base пропонує: 1) інструменти розробки з низьким кодом для побудови серверних програм та API; 2) безсерверна обчислювальна інфраструктура та інфраструктура зберігання для запуску програм, створених за допомогою інструментів 8base; 3) засоби розробки візуального інтерфейсу; 4) послуги з проектування та розробки через партнерську мережу для допомоги клієнтам у створенні програм за допомогою 8base. 8base вперше вийшов на комерціалізацію в 2019 році. Сьогодні тисячі клієнтів, включаючи численні мультитенантні SaaS і ринкові стартапи, агенції та консультанти з розробки програмного забезпечення, а також більші організації, такі як IBM Global Services/NATO та Міжнародний університет Флориди, будують на 8base.