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Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки
Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та підтримку хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування додатками. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Kinsta
kinsta.com
Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.
Exotel
exotel.com
Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.
Modal
modal.com
Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.
Stormkit
stormkit.io
Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.
Hatch
usehatchapp.com
Підвищте рівень відповідей, збільште свій дохід. Доведено, що платформа Hatch збільшує дохід завдяки одній простій концепції: ефективніша та ефективніша комунікація з потенційними клієнтами, потенційними клієнтами.
mogenius
mogenius.com
Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.
Ori
ori.co
Економно навчайте та створюйте штучний інтелект у великих масштабах. Примірники графічного процесора з оплатою за потребою. Зарезервуйте тисячі виділених модулів GPU у хмарі. Графічні процесори NVIDIA® H100 і A100 Tensor Core.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
HarperDB
harperdb.io
Глобальна платформа прикладних програм HarperDB спрощує розробку за допомогою одного пакета, який включає блискавичну базу даних, вбудований сервер API та глобальну реплікацію даних у реальному часі. Розгортання від хмари до краю до локального.
Brainboard
brainboard.co
Спершу дизайн. Кодуйте, коли потрібно. Почніть із правильного шляху, акцентуючи увагу на дизайні, перш ніж швидко згенерувати дійсний код Terraform за лічені секунди.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — це наскрізна веб-платформа для гнучких команд. Створюйте, розвивайте та масштабуйте свій парк веб-сайтів без жодних інвестицій в управління інфраструктурою. Отримайте хостинг, CI/CD, автоматичні оновлення, глобальну підтримку 24x7. І багато іншого.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — це хмарна платформа розробки без DevOps. Він працює поверх AWS та інтегрує інших популярних постачальників хмарних послуг (наприклад, MongoDb Atlas). Це дозволяє кожному (навіть молодшому) розробнику розробляти, розгортати та запускати програми продуктивного рівня. Він автоматизує керува...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — це платформа як послуга (PaaS) для розгортання та запуску хмарних програм Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через контейнери докерів і kubernetes.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane усуває загальні проблеми, такі як обмежені ресурси DevOps, накладні витрати на керування кількома середовищами та відсутність рентабельної спостережуваності, використовуючи універсальний API для моніторингу, налаштування та керування інфраструктурою між CSP (постачальниками хмарних пос...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення....
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє ми...
Qoddi
qoddi.com
Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 7...
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, ...
Hostman
hostman.com
Hostman — це хмарна платформа, де розробники та технічні команди можуть розміщувати свої рішення: веб-сайти, магазини електронної комерції, веб-сервіси, програми, ігри тощо. З Hostman ви можете вільно вибирати послуги, резервувати стільки ресурсів, скільки вам потрібно, і керувати ними через зручний...
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io ...
Nullstone
nullstone.io
Розгорніть будь-яку програму та будь-яку архітектуру в хмарі. Проста у використанні платформа для розробників, яка дозволяє розробникам швидко розгортати будь-яку програму. Запустіть у свою хмару для повної прозорості та контролю з вибором інструментів.
Rising Cloud
risingcloud.com
Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економії...
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу в Європі сертифіковану PaaS HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтеся першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
Scalr
scalr.com
Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.