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Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао
Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — це платформа для розробників, яка надає на вимогу попередньо налаштовані хмарні середовища розробки (CDE), які автоматично інтегруються в будь-який інструмент, бібліотеку чи залежність, необхідну для створення програмного забезпечення. Щоб розпочати роботу з Gitpod, просто потрібно додати ф...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Glitch
glitch.com
Glitch — це місце, де кожен може створити Інтернет. Це простий, але потужний інструмент для створення веб-сайтів і програм, який підтримується веселою та дружньою спільнотою творців — від новачків до досвідчених розробників. Glitch — це середовище для спільного програмування, яке живе у вашому брау...
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це найпростіша хмарна платформа розробки програмного коду. Catalyst пропонує широкий спектр безсерверних служб, AI/ML, DevOps і серверних служб. Завдяки Catalyst ви отримуєте все необхідне для розробки програми на єдиній уніфікованій платформі. Catalyst надає потужні можливості ш...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — це платформа як послуга (PaaS) для розгортання та запуску хмарних програм Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через контейнери докерів і kubernetes.
Modal
modal.com
Modal допомагає людям запускати код у хмарі. Ми вважаємо, що це найпростіший спосіб для розробників отримати доступ до контейнерних безсерверних обчислень без клопоту з керування власною інфраструктурою.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — це повноцінне рішення Ruby on Rails Support, яке дозволяє організаціям зосередитися на створенні та розробці програм замість того, щоб керувати своєю інфраструктурою. Оптимізована служба підтримує середовища Ruby on Rails, PHP і Node.js, а також будь-які інші мови, які ви хочете встано...
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium...
Exotel
exotel.com
Exotel — це вдосконалена платформа для залучення клієнтів, яка поєднує в собі CPaaS, багатоканальні контакт-центри та розмовний штучний інтелект, забезпечуючи понад 70 мільйонів щоденних розмов для понад 7100 компаній в Індії, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Африці. Наша платформа створена...
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M...
Stormkit
stormkit.io
Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Запускайте веб-сервіси та функції, керовані по...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Hostman
hostman.com
Hostman — це хмарна платформа, де розробники та технічні команди можуть розміщувати свої рішення: веб-сайти, магазини електронної комерції, веб-сервіси, програми, ігри тощо. З Hostman ви можете вільно вибирати послуги, резервувати стільки ресурсів, скільки вам потрібно, і керувати ними через зручний...
Back4App
back4app.com
Back4app — це бекенд із низьким кодом для створення сучасних програм. Він прискорює розробку серверної частини, покращує продуктивність розробки, скорочує час виходу на ринок і масштабує програми без керування інфраструктурою.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — це хмарна платформа розробки без DevOps. Він працює поверх AWS та інтегрує інших популярних постачальників хмарних послуг (наприклад, MongoDb Atlas). Це дозволяє кожному (навіть молодшому) розробнику розробляти, розгортати та запускати програми продуктивного рівня. Він автоматизує керува...
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — це платформа на основі штучного інтелекту для спільного візуального проектування та керування хмарною інфраструктурою. Це єдине рішення, яке автоматично генерує код IaC для будь-якого хмарного постачальника з вбудованим CI/CD.
Ori
ori.co
Економно навчайте та створюйте штучний інтелект у великих масштабах. Примірники графічного процесора з оплатою за потребою. Зарезервуйте тисячі виділених модулів GPU у хмарі. Графічні процесори NVIDIA® H100 і A100 Tensor Core.
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє ми...
Platform.sh
platform.sh
Ефективно, надійно та безпечно. Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) усуває складності керування хмарною інфраструктурою та оптимізує робочі процеси від розробки до виробництва, скорочуючи час, необхідний для створення та розгортання програм. Забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку, нада...
Timescale
timescale.com
Хмарний PostgreSQL для часових рядів, подій і аналітики. Timescale надає сучасним командам інженерів хмарну інфраструктуру даних, необхідну для роботи продуктів, орієнтованих на дані, які захоплюють їхніх клієнтів, допомагаючи їм створювати швидше, ефективно масштабувати та витрачати менше. Часова ш...
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane усуває загальні проблеми, такі як обмежені ресурси DevOps, накладні витрати на керування кількома середовищами та відсутність рентабельної спостережуваності, використовуючи універсальний API для моніторингу, налаштування та керування інфраструктурою між CSP (постачальниками хмарних пос...
Hatch
usehatchapp.com
Hatch — це єдина платформа спілкування з клієнтами, розроблена для зростання прибутку. Завдяки вашому охопленню та подальшій роботі на автопілоті, а також спеціальним агентам AI, які обмінюються текстовими повідомленнями з вашими потенційними клієнтами та клієнтами, ви можете перетворити більше поте...
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Qoddi
qoddi.com
Платформа додатків Qoddi дозволяє невеликим командам розгортати будь-який код із будь-якого сховища, наприклад Github, GitLabs або Bitbucket. Qoddi керує всією інфраструктурою, необхідною для роботи вашого додатка та масштабування за запитом відповідно до зростання вашого додатка з часом. Qoddi на 7...
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, ...
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io ...
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення....
Nullstone
nullstone.io
Розгорніть будь-яку програму та архітектуру в хмарі. Проста у використанні платформа для розробників, яка дозволяє розробникам швидко розгортати будь-яку програму. Запустіть у свою хмару для повної прозорості та контролю з вибором інструментів.
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — це глобально розповсюджена периферійна платформа даних, розроблена для обробки величезних обсягів даних із наднизькою затримкою. Завдяки вбудованій георозподіленій кластеризації, яка не залежить від постачальника, HarperDB надзвичайно проста у використанні та розгортанні. Окрім зберігання...
Scalr
scalr.com
Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.
Rising Cloud
risingcloud.com
Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економі...