Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки - Коста-Рика Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та обслуговування хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування програмами. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.