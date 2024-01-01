Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки
Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та підтримку хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування додатками. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.
Запит на новий застосунок
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.
Kinsta
kinsta.com
Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.
Exotel
exotel.com
Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.
Modal
modal.com
Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.
mogenius
mogenius.com
Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.
Stormkit
stormkit.io
Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
HarperDB
harperdb.io
Глобальна платформа прикладних програм HarperDB спрощує розробку за допомогою одного пакета, який включає блискавичну базу даних, вбудований сервер API та глобальну реплікацію даних у реальному часі. Розгортання від хмари до краю до локального.
Brainboard
brainboard.co
Спершу дизайн. Кодуйте, коли потрібно. Почніть із правильного шляху, акцентуючи увагу на дизайні, перш ніж швидко згенерувати дійсний код Terraform за лічені секунди.
Hatch
usehatchapp.com
Підвищте рівень відповідей, збільште свій дохід. Доведено, що платформа Hatch збільшує дохід завдяки одній простій концепції: ефективніша та ефективніша комунікація з потенційними клієнтами, потенційними клієнтами.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — це наскрізна веб-платформа для гнучких команд. Створюйте, розвивайте та масштабуйте свій парк веб-сайтів без жодних інвестицій в управління інфраструктурою. Отримайте хостинг, CI/CD, автоматичні оновлення, глобальну підтримку 24x7. І багато іншого.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape is a DevOps-free cloud development framework. It works on top of AWS and integrates other popular cloud service providers (such as MongoDb Atlas). It allows every (even junior) developer to develop, deploy and run production-grade applications. It automates infrastructure management, sourc...
Ori
ori.co
Train and infer AI at scale economically. Pay-as-you-go, on-demand GPU instances. Reserve thousands of dedicated GPU pods in the cloud. NVIDIA® H100 and A100 Tensor Core GPUs.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud is a platform as a service (PaaS) for deploying and running Cloud-native Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core applications via docker containers and kubernetes.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane addresses common pain points, such as limited DevOps resources, the overhead of managing multiple environments, and lack of cost-effective observability by leveraging a universal API to monitor, configure, and manage infrastructure across CSPs (Cloud Service Providers). With Control Pl...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW is a ready-to-use platform that aids in the streamlining of software development across various cloud environments. By providing a cohesive blend of pre-configured open-source tools, CodeNOW manages all aspects of the software development process. This allows your development teams to concen...
Choreo
choreo.dev
Choreo is an internal developer platform as a service designed to accelerate the creation of digital experiences. With Choreo, you can effortlessly build, deploy, monitor, and manage your cloud native applications. Choreo allows developers to focus on their code rather than on building or maintainin...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy is a high-performance, fully redundant, and auto-scalable Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) that is designed for ease and efficiency. CloudJiffy is committed to making cloud computing simple and accessible for developers of all levels of expertise. At its core, CloudJiffy enables the in...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi App Platform allows small teams to deploy any code from any repository like Github, GitLabs or Bitbucket. Qoddi manages all the infrastructure your app needs to run and scale on demand to match your app growth over time. Qoddi is 70% cheaper than other cloud provider.
8base
8base.com
8base is a low-code platform for building and running feature-rich digital products including SaaS solutions, marketplaces and other web and mobile applications. The 8base platform helps entrepreneurs and creators in established companies bring their product visions to life; faster, better and more ...
Hostman
hostman.com
Hostman is a cloud platform where developers and tech teams can host their solutions: websites, e-commerce stores, web services, applications, games, and more. With Hostman, you have the freedom to choose services, reserve as many resources as you need, and manage them through a user-friendly interf...
amazee.io
amazee.io
amazee.io provides an application delivery and hosting platform for engineering teams to deploy applications more efficiently. The developer-centric, open source platform simplifies developers’ lives and jobs, minimizing the stress of managing infrastructure or operations. amazee.io supports organiz...
Nullstone
nullstone.io
Розгорніть будь-яку програму та будь-яку архітектуру в хмарі. Проста у використанні платформа для розробників, яка дозволяє розробникам швидко розгортати будь-яку програму. Запустіть у свою хмару для повної прозорості та контролю з вибором інструментів.
Rising Cloud
risingcloud.com
Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економії...
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу в Європі сертифіковану PaaS HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтеся першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
Scalr
scalr.com
Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.