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Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS). - Найпопулярніші застосунки

Платформа як послуга (PaaS) — це модель хмарних обчислень, яка забезпечує комплексне середовище для розробки та розгортання програм у хмарі. PaaS має на меті забезпечити інтегроване уявлення про хмарні платформи, спрощуючи розробку та підтримку хмарних програм. PaaS включає різні інструменти, такі як набори для розробки, інструменти баз даних і можливості керування додатками. Рішення PaaS охоплює такі компоненти інфраструктури, як сервери та сховище, а також проміжне програмне забезпечення, таке як засоби розробки та системи керування базами даних. Сторонні постачальники пропонують ці віртуальні ресурси, що дозволяє користувачам створювати, розгортати та запускати програмні додатки без потреби у розробці внутрішнього програмного забезпечення. Підприємства використовують PaaS для аутсорсингу хостингу, створення баз даних, хмарної безпеки та зберігання даних. Його зазвичай використовують як масштабовану платформу для нових програм або розширення існуючих програм для більшої аудиторії. PaaS використовує модель оплати за зростанням, що допомагає компаніям уникнути значних початкових інвестицій у час розробки та проміжне програмне забезпечення. Команди розробників використовують PaaS як альтернативу створенню та розміщенню додатків з інтегрованими середовищами розробки (IDE). Крім того, розміщені бази даних і служби зберігання PaaS надають такі ж можливості, як і продукти мобільного серверу як послуги (mBaaS), які адаптовані для мобільних додатків. Провайдери PaaS варіюються від визнаних постачальників програмного забезпечення до проектів з відкритим кодом. Останнім часом гібридна хмара стала популярним методом розгортання PaaS. Гібридні хмарні обчислення об’єднують різні хмарні інфраструктури, такі як загальнодоступні та приватні хмари, і керують ними як єдиним цілим.

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Replit

Replit

replit.com

Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...

Vercel

Vercel

vercel.com

Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...

Glitch

Glitch

glitch.com

Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!

Render

Render

render.com

Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...

Northflank

Northflank

northflank.com

Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

Back4App

Back4App

back4app.com

Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.

Modal

Modal

modal.com

Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...

Dagster

Dagster

dagster.io

Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

Глобальна платформа прикладних програм HarperDB спрощує розробку за допомогою одного пакета, який включає блискавичну базу даних, вбудований сервер API та глобальну реплікацію даних у реальному часі. Розгортання від хмари до краю до локального.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Спершу дизайн. Кодуйте, коли потрібно. Почніть із правильного шляху, акцентуючи увагу на дизайні, перш ніж швидко згенерувати дійсний код Terraform за лічені секунди.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Підвищте рівень відповідей, збільште свій дохід. Доведено, що платформа Hatch збільшує дохід завдяки одній простій концепції: ефективніша та ефективніша комунікація з потенційними клієнтами, потенційними клієнтами.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud допомагає компаніям та ІТ-фахівцям досягти швидшої доставки програмного забезпечення, зменшити цикл зворотного зв’язку, зосередитися на своїй основній цінності та перестати турбуватися про свою інфраструктуру хостингу, надаючи рішення для стійкості програм.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — це наскрізна веб-платформа для гнучких команд. Створюйте, розвивайте та масштабуйте свій парк веб-сайтів без жодних інвестицій в управління інфраструктурою. Отримайте хостинг, CI/CD, автоматичні оновлення, глобальну підтримку 24x7. І багато іншого.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape is a DevOps-free cloud development framework. It works on top of AWS and integrates other popular cloud service providers (such as MongoDb Atlas). It allows every (even junior) developer to develop, deploy and run production-grade applications. It automates infrastructure management, sourc...

Ori

Ori

ori.co

Train and infer AI at scale economically. Pay-as-you-go, on-demand GPU instances. Reserve thousands of dedicated GPU pods in the cloud. NVIDIA® H100 and A100 Tensor Core GPUs.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef Cloud is a platform as a service (PaaS) for deploying and running Cloud-native Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core applications via docker containers and kubernetes.

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

Control Plane addresses common pain points, such as limited DevOps resources, the overhead of managing multiple environments, and lack of cost-effective observability by leveraging a universal API to monitor, configure, and manage infrastructure across CSPs (Cloud Service Providers). With Control Pl...

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW is a ready-to-use platform that aids in the streamlining of software development across various cloud environments. By providing a cohesive blend of pre-configured open-source tools, CodeNOW manages all aspects of the software development process. This allows your development teams to concen...

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo is an internal developer platform as a service designed to accelerate the creation of digital experiences. With Choreo, you can effortlessly build, deploy, monitor, and manage your cloud native applications. Choreo allows developers to focus on their code rather than on building or maintainin...

CloudJiffy

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy is a high-performance, fully redundant, and auto-scalable Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) that is designed for ease and efficiency. CloudJiffy is committed to making cloud computing simple and accessible for developers of all levels of expertise​. At its core, CloudJiffy enables the in...

Qoddi

Qoddi

qoddi.com

Qoddi App Platform allows small teams to deploy any code from any repository like Github, GitLabs or Bitbucket. Qoddi manages all the infrastructure your app needs to run and scale on demand to match your app growth over time. Qoddi is 70% cheaper than other cloud provider.

8base

8base

8base.com

8base is a low-code platform for building and running feature-rich digital products including SaaS solutions, marketplaces and other web and mobile applications. The 8base platform helps entrepreneurs and creators in established companies bring their product visions to life; faster, better and more ...

Hostman

Hostman

hostman.com

Hostman is a cloud platform where developers and tech teams can host their solutions: websites, e-commerce stores, web services, applications, games, and more. With Hostman, you have the freedom to choose services, reserve as many resources as you need, and manage them through a user-friendly interf...

amazee.io

amazee.io

amazee.io

amazee.io provides an application delivery and hosting platform for engineering teams to deploy applications more efficiently. The developer-centric, open source platform simplifies developers’ lives and jobs, minimizing the stress of managing infrastructure or operations. amazee.io supports organiz...

Nullstone

Nullstone

nullstone.io

Розгорніть будь-яку програму та будь-яку архітектуру в хмарі. Проста у використанні платформа для розробників, яка дозволяє розробникам швидко розгортати будь-яку програму. Запустіть у свою хмару для повної прозорості та контролю з вибором інструментів.

Rising Cloud

Rising Cloud

risingcloud.com

Відкрийте для себе динамічні, еластичні сервери та доповнення ШІ для розробників. З Rising Cloud ви платите лише за те, що використовуєте. Наш штучний інтелект еластично масштабується та втягується за потреби, щоб забезпечити вам найкращу економію в галузі. Скористайтеся нашим калькулятором економії...

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Відкрийте для себе Scalingo, першу в Європі сертифіковану PaaS HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтеся першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.

Scalr

Scalr

scalr.com

Scalr — це програмне забезпечення для автоматизації та співпраці Terraform із повною підтримкою CLI, інтеграцією OPA, ієрархічною моделлю конфігурації та функціями якості життя.

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