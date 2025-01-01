Програмне забезпечення для платформ хмарних АТС - Найпопулярніші застосунки

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Хмарні платформи приватної АТС (PBX), які також називають віртуальними АТС, надають підприємствам надійні та безпечні телефонні системи через хмарний сервер. PBX служить внутрішньою телефонною мережею в організаціях і зв’язком із зовнішніми телефонними лініями. Платформи хмарних АТС копіюють усі функції та можливості звичайних апаратних систем АТС, повністю працюючи в хмарній інфраструктурі. Ці платформи дають компаніям можливість отримати доступ до своєї системи з будь-якого місця та пристрою, що робить їх ідеальними для віддаленої та гібридної роботи завдяки мінімальним вимогам до обладнання та налаштування. Впровадження та адміністрування хмарної АТС зазвичай контролюється та керується постачальником послуг, а впровадженням та адмініструванням займається ІТ-команда компанії. Програмне забезпечення Cloud PBX знаходить корисність серед співробітників, зокрема тих, хто працює з клієнтами, нерухомістю, охороною здоров’я, роздрібною торгівлею чи державним сектором. На відміну від традиційних стаціонарних систем, хмарна УВАТС надає підприємствам ряд переваг, у тому числі спрощене обслуговування серверів, автоматизовану маршрутизацію викликів, зниження використання обладнання, нижчі загальні витрати на обслуговування та спрощені процеси налаштування.
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Twilio
twilio.com
Twilio - це хмарна комунікаційна платформа, яка дозволяє інтегрувати голос, SMS та відео в програми. забезпечує масштабовані рішення для бізнес-комунікацій.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Vonage
vonage.com
Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - програмне забезпечення для бізнес-дзвінків, що автоматизує управління дзвінками, інтегрується з CRM і покращує комунікацію з клієнтами.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva - це платформа для управління комунікаціями, що об'єднує голос, відео, SMS та обмін повідомленнями для покращення взаємодії з клієнтами.
Ringover
ringover.com
Ringover - це хмарне рішення для бізнес-комунікації, що охоплює дзвінки, SMS, відеодзвінки та електронні листи для покращення обслуговування клієнтів.
Talkroute
talkroute.com
TalkRoute - це VoIP платформа, що дозволяє користувачам здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та проводити відеоконферізації з будь-якого пристрою.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI – це хмарна телефонна система для бізнесу, що підтримує зв'язок через віртуальні номери, SMS, моніторинг дзвінків та інтеграцію з CRM системами.
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