Програмне забезпечення для платформ хмарних АТС - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

Cloudtalk

cloudtalk.com

Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160 міжнародних номерів, підвищте ефективність дзвінків до 87% і заощадьте час вашої команди на те, що справді важливо — підвищення рівня задоволеності клієнтів. Здійснюйте та приймайте дзвінки безпосередньо за допомогою функції Click-to-Call CloudTalk. Усуньте повторювані завдання та автоматизуйте робочі процеси. Синхронізуйте контактні дані, минулі взаємодії, записи дзвінків і SMS в обох системах за допомогою легкої двосторонньої синхронізації. Налаштуйте свої налаштування та взаємодію з клієнтами за допомогою понад 35 інтеграцій. Виберіть спосіб реєстрації вхідних, вихідних і пропущених викликів за допомогою розширених функцій реєстрації викликів. Записуйте важливу інформацію безпосередньо в CRM наприкінці кожного виклику за допомогою функції транскрипції мовлення в текст. Отримайте повний огляд взаємодій, синхронізуючи SMS-повідомлення, надіслані з CloudTalk на ваш обліковий запис CRM, гарантуючи, що жодна важлива інформація не буде пропущена під час укладання угод. Дізнайтеся, як CloudTalk може надати вам неперевершений контроль над досвідом клієнтів і почніть відповідати їхнім очікуванням уже сьогодні. Заплануйте демонстрацію з одним із наших спеціалістів сьогодні!