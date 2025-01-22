Програмне забезпечення для платформ хмарних АТС - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Хмарні платформи приватної АТС (PBX), які також називають віртуальними АТС, надають підприємствам надійні та безпечні телефонні системи через хмарний сервер. PBX служить внутрішньою телефонною мережею в організаціях і зв’язком із зовнішніми телефонними лініями. Платформи хмарних АТС копіюють усі функції та можливості звичайних апаратних систем АТС, повністю працюючи в хмарній інфраструктурі. Ці платформи дають компаніям можливість отримати доступ до своєї системи з будь-якого місця та пристрою, що робить їх ідеальними для віддаленої та гібридної роботи завдяки мінімальним вимогам до обладнання та налаштування. Впровадження та адміністрування хмарної АТС зазвичай контролюється та керується постачальником послуг, а впровадженням та адмініструванням займається ІТ-команда компанії. Програмне забезпечення Cloud PBX знаходить корисність серед співробітників, зокрема тих, хто працює з клієнтами, нерухомістю, охороною здоров’я, роздрібною торгівлею чи державним сектором. На відміну від традиційних стаціонарних систем, хмарна УВАТС надає підприємствам ряд переваг, у тому числі спрощене обслуговування серверів, автоматизовану маршрутизацію викликів, зниження використання обладнання, нижчі загальні витрати на обслуговування та спрощені процеси налаштування.
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JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія Unified CXM, яка надає рішення для клієнтів на базі ШІ. Nextiva підтримує 100 000+ компаній і мільярди розмов щороку за допомогою своєї комплексної платформи взаємодії з клієнтами. З одного комунікаційного центру на основі штучного інтелекту Nextiva змінює спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами. Прихильність компанії Amazing Service® і підхід, орієнтований на клієнта, є наріжним каменем протягом 15 років. Компанія Nextiva, заснована в 2008 році зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, отримала 200 мільйонів доларів від Goldman Sachs Asset Management під час першого раунду фінансування, оцінивши компанію в 2,7 мільярда доларів наприкінці 2021 року. Дізнайтеся більше на www.nextiva.com.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивність ваших відділів продажів і обслуговування клієнтів завдяки інтуїтивно зрозумілому і легкому в управлінні інтерфейсу. Наші вдосконалені функції нагляду та навчання дозволяють вам уважно стежити за операціями та швидко навчати членів вашої команди. Ringover інтегрується з понад 80 бізнес-інструментами (CRM, служба підтримки...), оптимізуючи завдання для підвищення ефективності.
Talkroute
talkroute.com
Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.
Twilio
twilio.com
Twilio забезпечує майбутнє бізнес-комунікацій, дозволяючи вбудовувати телефони, VoIP і обмін повідомленнями в програмне забезпечення для Інтернету, комп’ютерів і мобільних пристроїв. Ми піклуємося про безладне телекомунікаційне обладнання та надаємо глобально доступний хмарний API, з яким розробники можуть взаємодіяти, щоб створювати інтелектуальні та складні системи зв’язку. Коли використання вашої програми зростає або зменшується, Twilio автоматично масштабується разом з вами. Ви платите лише за те, що використовуєте – без контрактів і без махінацій.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через Інтернет-протокол (VoIP). Станом на 2020 рік Vonage повідомила про консолідований дохід у розмірі 1,25 мільярда доларів США. Завдяки серії придбань, починаючи з 2013 року, Vonage, який раніше був постачальником послуг, орієнтованим на споживача, розширив свою присутність на міжбізнес-ринку. Пропозиція Vonage включає уніфіковані комунікації, програми контакт-центру та комунікаційні API.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160 міжнародних номерів, підвищте ефективність дзвінків до 87% і заощадьте час вашої команди на те, що справді важливо — підвищення рівня задоволеності клієнтів. Здійснюйте та приймайте дзвінки безпосередньо за допомогою функції Click-to-Call CloudTalk. Усуньте повторювані завдання та автоматизуйте робочі процеси. Синхронізуйте контактні дані, минулі взаємодії, записи дзвінків і SMS в обох системах за допомогою легкої двосторонньої синхронізації. Налаштуйте свої налаштування та взаємодію з клієнтами за допомогою понад 35 інтеграцій. Виберіть спосіб реєстрації вхідних, вихідних і пропущених викликів за допомогою розширених функцій реєстрації викликів. Записуйте важливу інформацію безпосередньо в CRM наприкінці кожного виклику за допомогою функції транскрипції мовлення в текст. Отримайте повний огляд взаємодій, синхронізуючи SMS-повідомлення, надіслані з CloudTalk на ваш обліковий запис CRM, гарантуючи, що жодна важлива інформація не буде пропущена під час укладання угод. Дізнайтеся, як CloudTalk може надати вам неперевершений контроль над досвідом клієнтів і почніть відповідати їхнім очікуванням уже сьогодні. Заплануйте демонстрацію з одним із наших спеціалістів сьогодні!
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це провідна інноваційна система бізнес-телефонії для глобальних корпоративних комунікацій. Найрозумніший хмарний контакт-центр і продукт PBX, створений для управління бізнес-комунікаціями з ефективними функціями легкого доступу та моніторингу в реальному часі. Комунікаційна платформа нового віку, яку можна інтегрувати зі знайомими інструментами CRM і служби підтримки. TeleCMI – інтелектуальна платформа для ділових розмов, яка забезпечує високу якість голосу з низькою затримкою. TeleCMI пропонує послуги віртуальних номерів, послуги SMS, безкоштовні послуги номерів, рішення для міжнародних бізнес-номерів, API для телефонних дзвінків, PIOPIY – платформу телефонії для розробників на основі API, послуги хмарного контакт-центру та рішення розміщеної АТС.
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