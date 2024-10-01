Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для платформ хмарних АТС - Найпопулярніші застосунки - Нігер
Хмарні платформи приватної АТС (PBX), які також називають віртуальними АТС, надають підприємствам надійні та безпечні телефонні системи через хмарний сервер. PBX служить внутрішньою телефонною мережею в організаціях і зв’язком із зовнішніми телефонними лініями. Платформи хмарних АТС копіюють усі функції та можливості звичайних апаратних систем АТС, повністю працюючи в хмарній інфраструктурі. Ці платформи дають компаніям можливість отримати доступ до своєї системи з будь-якого місця та пристрою, що робить їх ідеальними для віддаленої та гібридної роботи завдяки мінімальним вимогам до обладнання та налаштування. Впровадження та адміністрування хмарної АТС зазвичай контролюється та керується постачальником послуг, а впровадженням та адмініструванням займається ІТ-команда компанії. Програмне забезпечення Cloud PBX знаходить корисність серед співробітників, зокрема тих, хто працює з клієнтами, нерухомістю, охороною здоров’я, роздрібною торгівлею чи державним сектором. На відміну від традиційних стаціонарних систем, хмарна УВАТС надає підприємствам ряд переваг, у тому числі спрощене обслуговування серверів, автоматизовану маршрутизацію викликів, зниження використання обладнання, нижчі загальні витрати на обслуговування та спрощені процеси налаштування.
Запит на новий застосунок
Twilio
twilio.com
Twilio забезпечує майбутнє бізнес-комунікацій, дозволяючи вбудовувати телефони, VoIP і обмін повідомленнями в програмне забезпечення для Інтернету, комп’ютерів і мобільних пристроїв. Ми піклуємося про безладне телекомунікаційне обладнання та відкриваємо доступний у всьому світі хмарний API, з яким р...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія Unified CXM, яка надає рішення для клієнтів на базі ШІ. Nextiva підтримує 100 000+ компаній і мільярди розмов щороку за допомогою своєї комплексної платформи взаємодії з клієнтами. З одного комунікаційного центру на основі штучного інтелекту Nextiva змінює спосіб взаємодії комп...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через Інт...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
Talkroute
talkroute.com
Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це провідна інноваційна система бізнес-телефонії для глобальних корпоративних комунікацій. Найрозумніший хмарний контакт-центр і продукт PBX, створений для управління бізнес-комунікаціями з ефективними функціями легкого доступу та моніторингу в реальному часі. Комунікаційна платформа новог...