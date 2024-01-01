Програмне забезпечення для платформ хмарних АТС - Найпопулярніші застосунки
Хмарні платформи приватної АТС (PBX), які також називають віртуальними АТС, надають підприємствам надійні та безпечні телефонні системи через хмарний сервер. PBX служить внутрішньою телефонною мережею в організаціях і з’єднує зовнішні телефонні лінії. Платформи хмарних АТС копіюють усі функції та можливості звичайних апаратних систем АТС, повністю працюючи в хмарній інфраструктурі. Ці платформи дають компаніям можливість отримати доступ до своєї системи з будь-якого місця та пристрою, що робить їх ідеальними для віддаленої та гібридної роботи завдяки мінімальним вимогам до обладнання та налаштування. Впровадження та адміністрування хмарної АТС зазвичай контролюється та керується постачальником послуг, а впровадженням та адмініструванням займається ІТ-команда компанії. Програмне забезпечення Cloud PBX знайшло застосування серед співробітників, зокрема тих, хто працює з клієнтами, нерухомістю, охороною здоров’я, роздрібною торгівлею чи державним сектором. На відміну від традиційних стаціонарних систем, хмарна УВАТС надає підприємствам ряд переваг, у тому числі спрощене обслуговування серверів, автоматизовану маршрутизацію викликів, зниження використання обладнання, нижчі загальні витрати на обслуговування та спрощені процеси налаштування.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — це американська хмарна комунікаційна платформа як послуга (CPaaS), яка базується в Сан-Франциско, Каліфорнія. Twilio дозволяє розробникам програмного забезпечення здійснювати та приймати телефонні дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення та виконувати інші комунікаційні функці...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — це компанія, що надає протокол голосового зв’язку через Інтернет (VoIP), що базується в Скоттсдейлі, штат Арізона. Nextiva зосереджується на сфері хмарних комунікацій. Nextiva вказує, що її телефонними та іншими технологічними послугами зараз користуються 150 000 компаній.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Talkroute
talkroute.com
Телефонна система, створена для ведення бізнесу будь-де. Перетворіть ваші телефони та комп’ютери на віртуальну телефонну систему, готову до роботи будь-де: в офісі, вдома та в дорозі.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, ефективна, гнучка та наповнена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. Ви також...