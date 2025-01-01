Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи захисту хмарних додатків (CNAPP) захищають весь життєвий цикл розробки хмарних додатків, від початкових етапів розробки до робочого середовища. Ці платформи дозволяють командам безпеки ефективніше керувати та забезпечувати відповідність, пропонуючи повну видимість DevSecOps, конфігурацій, контролю доступу, робочих навантажень і вразливостей. Як правило, організації використовують окремі інструменти для керування розробкою, даними, інфраструктурою та доступом. CNAPP консолідує ці інвестиції в безпеку шляхом інтеграції різних можливостей, таких як керування безпекою в хмарі (CSPM), платформа захисту робочого навантаження в хмарі (CWPP), відповідність хмарі та керування ідентифікацією та доступом (IAM) в єдину платформу. CNAPP можуть пропонуватися як окремий продукт або як набір продуктів, які можна придбати окремо.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Plerion
plerion.com
Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
Stream Security
stream.security
Додаток Stream Security забезпечує виявлення загроз у режимі реального часу без агентів, надаючи необхідну інформацію для швидкого реагування.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack – додаток для спрощення спостереження та управління інцидентами, який автоматизує процеси та інтегрується з популярними платформами моніторингу.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.
Orca Security
orca.security
Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.
Lacework
lacework.com
Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.