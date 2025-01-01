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Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP)
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Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Найпопулярніші застосунки

Платформи захисту хмарних додатків (CNAPP) захищають весь життєвий цикл розробки хмарних додатків, від початкових етапів розробки до робочого середовища. Ці платформи дозволяють командам безпеки ефективніше керувати та забезпечувати відповідність, пропонуючи повну видимість DevSecOps, конфігурацій, контролю доступу, робочих навантажень і вразливостей. Як правило, організації використовують окремі інструменти для керування розробкою, даними, інфраструктурою та доступом. CNAPP консолідує ці інвестиції в безпеку шляхом інтеграції різних можливостей, таких як керування безпекою в хмарі (CSPM), платформа захисту робочого навантаження в хмарі (CWPP), відповідність хмарі та керування ідентифікацією та доступом (IAM) в єдину платформу. CNAPP можуть пропонуватися як окремий продукт або як набір продуктів, які можна придбати окремо.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Додаток Stream Security забезпечує виявлення загроз у режимі реального часу без агентів, надаючи необхідну інформацію для швидкого реагування.

Temperstack

Temperstack

temperstack.com

Temperstack – додаток для спрощення спостереження та управління інцидентами, який автоматизує процеси та інтегрується з популярними платформами моніторингу.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.

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