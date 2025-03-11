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Найпопулярніші Нещодавно додані Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Найпопулярніші застосунки

Платформи захисту хмарних додатків (CNAPP) захищають весь життєвий цикл розробки хмарних додатків, від початкових етапів розробки до робочого середовища. Ці платформи дозволяють командам безпеки ефективніше керувати та забезпечувати відповідність, пропонуючи повну видимість DevSecOps, конфігурацій, контролю доступу, робочих навантажень і вразливостей. Як правило, організації використовують окремі інструменти для керування розробкою, даними, інфраструктурою та доступом. CNAPP консолідує ці інвестиції в безпеку шляхом інтеграції різних можливостей, таких як керування безпекою в хмарі (CSPM), платформа захисту робочого навантаження в хмарі (CWPP), відповідність хмарі та керування ідентифікацією та доступом (IAM) в єдину платформу. CNAPP можуть пропонуватися як окремий продукт або як набір продуктів, які можна придбати окремо.