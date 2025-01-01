Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів - Найпопулярніші застосунки

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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.
Запит на новий застосунок
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze—додаток для безпечного перенесення файлів між хмарними сховищами, підтримує понад 40 провайдерів, включаючи Google Drive та Dropbox.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely - це додаток для безпечного обміну шифрованими файлами та інформацією, який інтегрується з різними системами для захисту конфіденційності.
Redstor
redstor.com
Redstor забезпечує резервне копіювання та відновлення даних для Google Workspace, захищаючи їх від втрати та забезпечуючи легкий доступ.
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