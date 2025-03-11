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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів
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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів - Найпопулярніші застосунки

Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze—додаток для безпечного перенесення файлів між хмарними сховищами, підтримує понад 40 провайдерів, включаючи Google Drive та Dropbox.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely - це додаток для безпечного обміну шифрованими файлами та інформацією, який інтегрується з різними системами для захисту конфіденційності.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor забезпечує резервне копіювання та відновлення даних для Google Workspace, захищаючи їх від втрати та забезпечуючи легкий доступ.

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