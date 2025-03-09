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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.
Запит на новий застосунок
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud - платформа для автоматизації управління SaaS-додатками, що спрощує процеси налаштування та контролю доступу користувачів у хмарному середовищі.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і розроблені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який момент — локально та в хмарі.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші користувачі вже знають і люблять. Ми дозволяємо вам розширити можливості ваших існуючих програм та інфраструктури, легко додаючи шифрування до поточних робочих процесів.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze—додаток для безпечного перенесення файлів між хмарними сховищами, підтримує понад 40 провайдерів, включаючи Google Drive та Dropbox.
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