Redstor

redstor.com

Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і розроблені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який момент — локально та в хмарі.