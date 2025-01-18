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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — це провідна на ринку платформа керування SaaS, що дозволяє ІТ-командам виключати до 78% роботи з керування SaaS. BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки в середовищі з кількома SaaS. Завдяки оптимізації та автоматизації критично важливої роботи, як-от процесів життєвого циклу користувача та повсякденних операцій, тисячі клієнтів BetterCloud насолоджуються більшою операційною ефективністю та продуктивністю співробітників. Завдяки більш ніж 10-річному досвіду відкриття руху SaaS Operations, BetterCloud тепер обслуговує найбільшу в світі спільноту експертів SaaSOps. Будучи організатором Altitude, провідної в галузі події SaaSOps, і видавцем щорічного звіту State of SaaSOps Report, остаточного дослідження ринку в цій категорії, BetterCloud визнається клієнтами (G2) і провідними аналітичними компаніями (Gartner і Forrester) лідером ринку SaaS. Операційний менеджмент. Для ІТ-команд, які керують середовищами з декількома SaaS, BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки. На відміну від рішень Identity & Access Management, які вимагають ручного втручання та спеціальних сценаріїв, або рішень IT Service Desk, які генерують квитки для обробки вручну, детальна, потужна автоматизація BetterCloud і необмежена кількість настроюваних робочих процесів доповнюють автоматизацію IAM і служби підтримки для підвищення ефективності ІТ за рахунок зменшення до 78% роботи з управління SaaS. Якщо ваша ІТ-команда створює сценарії або вручну керує доступом до програм, файлів, папок і груп для будь-кого, хто приєднується до вашої організації, залишає її чи переміщується всередині вашої організації, ви витрачаєте талант і ресурси, які не можете пошкодувати, для вирішення проблем, які BetterCloud може автоматизувати. Штаб-квартира BetterCloud розташована в Нью-Йорку, а також продуктовий і інженерний офіс в Атланті, штат Джорджія, а також інноваційні центри та віддалені кадри в США. BetterCloud підтримується, зокрема, одними з найкращих технологічних інвесторів, зокрема Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital і Accel.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — це хмарна платформа керування доступом, яка захищає доступ до всіх програм для будь-якого користувача та пристрою з будь-якого місця. Він розроблений таким чином, щоб бути простим у використанні та розгортанні, забезпечуючи захист ідентифікаційної інформації та видимість кінцевої точки. Duo перевіряє особистість користувачів за допомогою надійної автентифікації без пароля та провідної в галузі багатофакторної автентифікації (MFA). У поєднанні з глибокою аналітикою пристроїв ваших користувачів Duo дає вам правила та засоби керування для обмеження доступу на основі кінцевої точки чи ризику користувача.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зниження ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну платформу для співпраці, а також можливість швидко узгоджувати та автоматизувати робочі процеси без коду для реагування на загрози за допомогою автоматизованого виправлення та інтеграції з рішеннями ITSM, такими як ServiceNow.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу до файлів користувачів, що забезпечує максимальну конфіденційність. - Безкомпромісна безпека: ваші файли захищені з моменту, коли ви завантажуєте їх у хмару, доки вони не досягнуть одержувача. Технічно неможливо, щоб хтось інший отримав несанкціонований доступ до ваших файлів. - Безперебійна та безпечна командна робота: будь то особисті дані для кадрових документів, юридичні контракти, фінансові плани чи надсекретні прототипи досліджень і розробок – Tresorit надає цифровий робочий простір, де ваші надзвичайно конфіденційні документи залишаються в безпеці. - Потужні параметри контролю та моніторингу: керуйте та наглядайте за всіма користувачами, їхньою інформацією та діяльністю. Tresorit пропонує потужні функції контролю, тож ви можете бути впевнені, що потрібні працівники отримають доступ до потрібних файлів. -Tresorit є ідеальним додатковим рішенням для будь-якого бізнесу, що працює в жорстко регульованій галузі, де дотримання суворих стандартів є обов’язковим. Tresorit можна розгортати разом із рішеннями Microsoft для підтримки відповідності GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA або ITAR. Наша технологія наскрізного шифрування на стороні клієнта гарантує, що ваші найбільш конфіденційні документи завжди будуть захищені.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпечення Virtru, створене на основі формату довірених даних відкритого стандарту, просте у використанні та легко інтегрується з Google Workspace/Gmail і Microsoft 365/Outlook, Google Диском і такими корпоративними програмами, як Salesforce, Confluence та Zendesk. Деталізований контроль доступу, параметри самостійного керування ключами, DLP і аудит допомагають нашим клієнтам відповідати навіть найсуворішим вимогам конфіденційності та відповідності, зокрема ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC Safeguards. Шифруйте конфіденційну інформацію одним клацанням миші, не виходячи з існуючих робочих процесів, оскільки Virtru інтегрується безпосередньо в програми, якими ви вже користуєтеся щодня.
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і розроблені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який момент — локально та в хмарі.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші користувачі вже знають і люблять. Ми дозволяємо вам розширити можливості ваших існуючих програм та інфраструктури, легко додаючи шифрування до поточних робочих процесів.
CloudFuze
cloudfuze.com
Керуйте всім своїм вмістом, незалежно від того, де він зберігається. Плавно перенесіть файли з однієї хмари в іншу. Незалежно від того, чи є у вас кілька файлів, які вам потрібно перенести від одного постачальника хмарного сховища до іншого, або ви хочете взагалі перейти до нової хмари, CloudFuze зробить це за вас швидко та безпечно. CloudFuze є світовим лідером у хмарній передачі файлів і управлінні ними. Його надійний механізм міграції, орієнтований на безпеку, CloudFuze X-Change, дозволяє окремим особам і компаніям переміщувати дані на Диск Google, OneDrive, Dropbox і 40 інших споживчих і корпоративних конекторів і з них. Його інтелектуальна хмарна платформа керування CloudFuze Connect дозволяє будь-кому підключатися, шукати та ділитися файлами, розміщеними в кількох хмарах. Ключові характеристики CloudFuze: • Інфраструктура корпоративного рівня • Рідна хмарна архітектура • Єдина платформа API • Повний пошук вмісту за допомогою ШІ • Безпечний обмін файлами • Інтеграція програми обміну повідомленнями • Потужні елементи керування адміністратора