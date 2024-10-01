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Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів - Найпопулярніші застосунки - Іспанія
Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — це хмарна платформа керування доступом, яка захищає доступ до всіх програм для будь-якого користувача та пристрою з будь-якого місця. Він розроблений таким чином, щоб бути простим у використанні та розгортанні, забезпечуючи захист ідентифікаційної інформації та видимість кінцевої точки. ...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі оцінки ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зменшення ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну п...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud — це провідна на ринку платформа керування SaaS, що дозволяє ІТ-командам виключати до 78% роботи з керування SaaS. BetterCloud автоматизує підключення, відключення та зміни в середині життєвого циклу, доступ і права додатків SaaS, а також політики безпеки в середовищі з кількома SaaS. За...
CloudFuze
cloudfuze.com
Керуйте всім своїм вмістом, незалежно від того, де він зберігається. Плавно перенесіть файли з однієї хмари в іншу. Незалежно від того, чи є у вас кілька файлів, які вам потрібно перенести від одного постачальника хмарного сховища до іншого, або ви хочете взагалі перейти до нової хмари, CloudFuze з...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші кор...
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керуван...