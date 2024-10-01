Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів - Найпопулярніші застосунки - Алжир Найпопулярніші Нещодавно додані

Хмарне програмне забезпечення безпеки файлів розроблено для захисту інформації, що зберігається в хмарних програмах (SaaS). Ці інструменти інтегруються з платформами хмарного сховища та обміну файлами, що дозволяє компаніям ідентифікувати та позначати файли, що містять конфіденційну або конфіденційну інформацію. Після позначення мітки компанії можуть контролювати доступ до цих файлів, відстежувати історію спільного доступу та запобігати несанкціонованому доступу. Застосовуючи політику контролю доступу до хмари та зберігання, ці інструменти підвищують безпеку даних. Компанії використовують їх для впровадження протоколів безпеки, моніторингу доступу та захисту інформації як у хмарних додатках, так і переданої через них. Адміністратори можуть керувати керуванням, установлювати дозволи та контролювати дії користувачів у програмах. Крім того, багато продуктів безпеки в хмарі пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних для додаткового захисту документів і даних, що зберігаються в хмарі.