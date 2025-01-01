Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.
Запит на новий застосунок
Acronis
acronis.com
Acronis - це програмне забезпечення для резервного копіювання, відновлення даних та захисту від кіберзагроз із підтримкою локальних і хмарних рішень.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion - платформа кібербезпеки для малого та середнього бізнесу, що захищає співробітників, електронну пошту, дані та хмарні додатки від цифрових загроз.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
GreatHorn
greathorn.com
Greathorn - платформа для захисту електронної пошти від кіберзагроз, включаючи фішинг та компроміси, з функціями виявлення загроз та інтеграцією з популярними сервісами.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag - це програмне забезпечення для автоматизації DMARC, що захищає організації від підробки електронної пошти та покращує доставленість листів.
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