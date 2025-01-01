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Хмарні рішення безпеки електронної пошти
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Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.

Запит на новий застосунок


Acronis

Acronis

acronis.com

Acronis - це програмне забезпечення для резервного копіювання, відновлення даних та захисту від кіберзагроз із підтримкою локальних і хмарних рішень.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.

Bastion Technologies

Bastion Technologies

bastion.tech

Bastion - платформа кібербезпеки для малого та середнього бізнесу, що захищає співробітників, електронну пошту, дані та хмарні додатки від цифрових загроз.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.

GreatHorn

GreatHorn

greathorn.com

Greathorn - платформа для захисту електронної пошти від кіберзагроз, включаючи фішинг та компроміси, з функціями виявлення загроз та інтеграцією з популярними сервісами.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag - це програмне забезпечення для автоматизації DMARC, що захищає організації від підробки електронної пошти та покращує доставленість листів.

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Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog