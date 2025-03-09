Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.
Запит на новий застосунок
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.
Acronis
acronis.com
Acronis - це програмне забезпечення для резервного копіювання, відновлення даних та захисту від кіберзагроз із підтримкою локальних і хмарних рішень.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації електронної пошти. Також застосовується до MSP, постачальників послуг, які хочуть досягти відповідності DMARC у найкоротший термін.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion — це платформа кібербезпеки нового типу для малого та середнього бізнесу (SMB) і постачальників керованих послуг (MSP), які їх підтримують. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Bastion захищає співробітників, електронні листи, дані та хмарні програми від цифрових загроз, що постійно розвиваються. Завдяки набору модулів безпеки, які відповідають вимогам бюджету, безпеки та спокою, Bastion — це те, як малий і середній бізнес захищається від фішингу, атак програм-вимагачів, втрати даних і недбалості користувачів.
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 000 клієнтів, які отримують переваги від ефективного та оновлюваного рішення, адаптованого до їхньої організації, на додаток до служби підтримки світового рівня.
GreatHorn
greathorn.com
Комплексний захист після доставки від цілеспрямованих атак електронної пошти на основі машинного навчання та можливостей автоматичного реагування.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.