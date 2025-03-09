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Хмарні рішення безпеки електронної пошти
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Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.

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Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.

Acronis

Acronis

acronis.com

Acronis - це програмне забезпечення для резервного копіювання, відновлення даних та захисту від кіберзагроз із підтримкою локальних і хмарних рішень.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації електронної пошти. Також застосовується до MSP, постачальників послуг, які хочуть досягти відповідності DMARC у найкоротший термін.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com

Bastion Technologies

Bastion Technologies

bastion.tech

Bastion — це платформа кібербезпеки нового типу для малого та середнього бізнесу (SMB) і постачальників керованих послуг (MSP), які їх підтримують. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Bastion захищає співробітників, електронні листи, дані та хмарні програми від цифрових загроз, що постійно розвиваються. Завдяки набору модулів безпеки, які відповідають вимогам бюджету, безпеки та спокою, Bastion — це те, як малий і середній бізнес захищається від фішингу, атак програм-вимагачів, втрати даних і недбалості користувачів.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 000 клієнтів, які отримують переваги від ефективного та оновлюваного рішення, адаптованого до їхньої організації, на додаток до служби підтримки світового рівня.

GreatHorn

GreatHorn

greathorn.com

Комплексний захист після доставки від цілеспрямованих атак електронної пошти на основі машинного навчання та можливостей автоматичного реагування.

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