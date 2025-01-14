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Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.
Запит на новий застосунок
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.
Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect забезпечує надійний захист від кіберзагроз, неперевершені можливості резервного копіювання та відновлення, а також спрощене керування та видимість через єдине скло для всього середовища. Основні функції Acronis Cyber Protect включають: · Захист від кіберзагроз: за допомогою штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML) проактивно захищає дані, програми та системи від складних кібератак, включаючи програмне забезпечення-вимагач та інші форми зловмисного програмного забезпечення. · Швидке відновлення: зменшена залежність від центральної ІТ-підтримки дає змогу користувачам ініціювати відновлення розподілених кінцевих точок одним клацанням миші, включно з відновленням фізичних робочих навантажень. · Знижена TCO: широка підтримка ОС для кількох поколінь, що дозволяє консолідувати постачальників, забезпечуючи комплексний захист. · Спрощене керування: централізоване керування включає локальну автономію та повну інтеграцію з існуючими сторонніми інструментами для забезпечення уніфікованого перегляду операцій резервного копіювання та відновлення разом із широкою підтримкою ОС кількох поколінь. · Суверенітет даних: використовуючи розгалужену мережу глобальних центрів обробки даних Acronis, користувачі можуть забезпечити відповідність і оволодіти регіональними законами про суверенітет даних, забезпечуючи спокій і дотримуючись нормативних вимог.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації електронної пошти. Також застосовується до MSP, постачальників послуг, які хочуть досягти відповідності DMARC у найкоротший термін.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion — це платформа кібербезпеки нового типу для малого та середнього бізнесу (SMB) і постачальників керованих послуг (MSP), які їх підтримують. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Bastion захищає співробітників, електронні листи, дані та хмарні програми від цифрових загроз, що постійно розвиваються. Завдяки набору модулів безпеки, які відповідають вимогам бюджету, безпеки та спокою, Bastion — це те, як малий і середній бізнес захищається від фішингу, атак програм-вимагачів, втрати даних і недбалості користувачів.
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 000 клієнтів, які отримують переваги від ефективного та оновлюваного рішення, адаптованого до їхньої організації, на додаток до служби підтримки світового рівня.
GreatHorn
greathorn.com
Комплексний захист після доставки від цілеспрямованих атак електронної пошти на основі машинного навчання та можливостей автоматичного реагування.