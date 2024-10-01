Найпопулярніші Нещодавно додані Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Фіджі

Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.