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Хмарні рішення безпеки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ефіопія
Хмарні рішення для безпеки електронної пошти – це платформи електронної пошти, призначені для захисту від фішингу, який обманом змушує користувачів розкрити конфіденційну інформацію. Ці платформи, якими керує хмарний постачальник безпеки електронної пошти, також блокують електронні листи, що містять посилання на шкідливі веб-сайти або зловмисне програмне забезпечення, перш ніж вони досягнуть користувача. Компанії покладаються на хмарні рішення безпеки електронної пошти, щоб запобігти витоку даних, захистити привілейовану інформацію та підвищити безпеку кінцевих точок, зупиняючи зловмисне програмне забезпечення та інші онлайн-загрози. Ці інструменти розвинулися на ринку безпечних шлюзів електронної пошти, оскільки цифрова трансформація зменшила попит на локальні рішення безпеки електронної пошти. Незважаючи на те, що програмне забезпечення електронної пошти для захисту від спаму та інструменти шифрування електронної пошти частково збігаються, хмарні рішення безпеки електронної пошти є більш комплексними, часто охоплюючи кілька функцій, які також можна надавати як через хмарні, так і локальні варіанти.
Запит на новий застосунок
Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect забезпечує надійний захист від кіберзагроз, неперевершені можливості резервного копіювання та відновлення, а також спрощене керування та видимість через єдине скло для всього середовища. Основні функції Acronis Cyber Protect включають: · Захист від кіберзагроз: за допомогою...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму,...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше ...
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 ...
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion — це платформа кібербезпеки нового типу для малого та середнього бізнесу (SMB) і постачальників керованих послуг (MSP), які їх підтримують. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Bastion захищає співробітників, електронні листи, дані та хмарні програми від цифрових загроз, що постій...
GreatHorn
greathorn.com
Комплексний захист після доставки від цілеспрямованих атак електронної пошти на основі машинного навчання та можливостей автоматичного реагування.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного пос...
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації еле...
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для ко...