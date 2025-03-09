Програмне забезпечення безпеки Cloud Edge - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Хмарні рішення безпеки пропонують компаніям хмарний метод безпечного доступу до Інтернету, хмарних додатків і корпоративних мереж. Ці рішення використовують технологію SD-WAN, яка об’єднує програмно визначену мережу з глобальною мережею, що дозволяє їм працювати з будь-якого місця, одночасно консолідуючи функції безпеки для захисту всіх мережевих дій. Поєднуючи функції безпеки традиційних інструментів, як-от безпечні веб-шлюзи (SWG), брокери безпеки доступу до хмари (CASB) і брандмауери веб-додатків (WAF), компанії можуть оптимізувати керування безпекою. Цей підхід дозволяє компаніям і командам безпеки централізувати видимість політик безпеки, дій і ризиків, позбавляючи користувачів від необхідності взаємодіяти з кількома інструментами або проходити повторні процеси автентифікації. Уніфіковані рішення безпеки створені для забезпечення повної видимості в складних гібридних середовищах, спрощуючи роботу адміністраторів. За допомогою єдиного інструменту вони можуть класифікувати, керувати та контролювати всю активність користувачів і мережевий трафік, не порушуючи роботу кінцевого користувача. Хоча існує деяке збіг між інструментами захисту меж хмари та традиційними технологіями, такими як CASB, WAF і SWG, останні зазвичай працюють незалежно та не пропонують однаковий рівень видимості та доступності в гібридних середовищах. Найбільш порівнянною альтернативою є програмно-визначений периметр (SDP), який забезпечує уніфіковану безпеку мережі, але не пропонує інтегрований доступ до хмарних програм, мереж і веб-браузерів.
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Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Netskope
netskope.com
Netskope - хмарна платформа для управління безпекою, яка забезпечує контроль доступу, захист даних і моніторинг активності в хмарних сервісах.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в багатохмарних середовищах, включаючи Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Microsoft Azure. Webscale підтримує тисячі вітрин електронної комерції B2C, B2B та B2E у дванадцяти країнах і восьми компаніях зі списку Fortune 1000. Webscale має офіси в Санта-Кларі, Каліфорнія, Боулдері, Сан-Антоніо, Техас, Бангалорі, Індія та Лондоні, Великобританія.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella спрощує кібербезпеку та відповідність, надаючи конвергентний набір можливостей в єдиному хмарному рішенні. Його поєднання безпеки на рівні DNS, захищеного веб-шлюзу, CASB тощо забезпечує наскрізну роботу, яка захоплює клієнтів. Обробляючи понад 600 мільярдів інтернет-запитів на день і використовуючи найбільшу в світі групу аналізу кіберзагроз у Cisco Talos, Umbrella неодноразово досягала рейтингу ефективності безпеки №1 за версією AV-TEST. Незалежно від того, чи потрібно вам посилити поточний стек безпеки чи перейти на архітектуру, що більше базується на SASE, Umbrella дає змогу впевнено досягати сьогоднішніх цілей безпеки хмари та використовувати можливості завтрашнього дня.
Twingate
twingate.com
Twingate - це рішення для безпечного віддаленого доступу до внутрішніх додатків і ресурсів підприємств, без традиційних VPN.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security - це платформа для безпечного віддаленого доступу до бізнес-ресурсів, що забезпечує контроль доступу і моніторинг активності користувачів.
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