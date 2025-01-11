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Програмне забезпечення безпеки Cloud Edge - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Хмарні рішення безпеки пропонують компаніям хмарний метод безпечного доступу до Інтернету, хмарних додатків і корпоративних мереж. Ці рішення використовують технологію SD-WAN, яка об’єднує програмно визначену мережу з глобальною мережею, що дозволяє їм працювати з будь-якого місця, одночасно консолідуючи функції безпеки для захисту всіх мережевих дій. Поєднуючи функції безпеки традиційних інструментів, як-от безпечні веб-шлюзи (SWG), брокери безпеки доступу до хмари (CASB) і брандмауери веб-додатків (WAF), компанії можуть оптимізувати керування безпекою. Цей підхід дозволяє компаніям і командам безпеки централізувати видимість політик безпеки, дій і ризиків, позбавляючи користувачів від необхідності взаємодіяти з кількома інструментами або проходити повторні процеси автентифікації. Уніфіковані рішення безпеки створені для забезпечення повної видимості в складних гібридних середовищах, спрощуючи роботу адміністраторів. За допомогою єдиного інструменту вони можуть класифікувати, керувати та контролювати всю активність користувачів і мережевий трафік, не порушуючи роботу кінцевого користувача. Хоча існує деяке збіг між інструментами захисту меж хмари та традиційними технологіями, такими як CASB, WAF і SWG, останні зазвичай працюють незалежно та не пропонують однаковий рівень видимості та доступності в гібридних середовищах. Найбільш порівнянною альтернативою є програмно-визначений периметр (SDP), який забезпечує уніфіковану безпеку мережі, але не пропонує інтегрований доступ до хмарних програм, мереж і веб-браузерів.
Запит на новий застосунок
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ для користувачів у всьому світі. * Рішення безпеки: платформа пропонує надійні функції безпеки, включаючи захист від DDoS і брандмауери веб-додатків, для захисту від онлайн-загроз. * Граничні обчислення: Akamai використовує периферійні обчислення для обробки даних ближче до користувачів, покращуючи продуктивність і зменшуючи затримку. * Масштабованість: компанії можуть легко масштабувати свої онлайн-операції за допомогою гнучких рішень Akamai, адаптованих до різних потреб.
Fastly
fastly.com
Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контенту (CDN), оптимізацію зображень, відео та потокове передавання, хмарну безпеку та послуги балансування навантаження. Хмарні служби безпеки Fastly включають захист від атак відмов у обслуговуванні, захист від ботів і брандмауер веб-додатків. Брандмауер веб-додатків Fastly використовує основний набір правил Open Web Application Security Project ModSecurity разом із власним набором правил. Платформа Fastly побудована на Varnish.
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де б вони не були. Netskope допомагає клієнтам зменшити ризики, прискорити продуктивність і отримати неперевершену видимість будь-якої активності хмари, Інтернету та приватних програм. Тисячі клієнтів довіряють Netskope та його потужній мережі NewEdge для боротьби із загрозами, що розвиваються, новими ризиками, змінами технологій, організаційними та мережевими змінами та новими нормативними вимогами.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в багатохмарних середовищах, включаючи Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Microsoft Azure. Webscale підтримує тисячі вітрин електронної комерції B2C, B2B та B2E у дванадцяти країнах і восьми компаніях зі списку Fortune 1000. Webscale має офіси в Санта-Кларі, Каліфорнія, Боулдері, Сан-Антоніо, Техас, Бангалорі, Індія та Лондоні, Великобританія.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella спрощує кібербезпеку та відповідність, надаючи конвергентний набір можливостей в єдиному хмарному рішенні. Його поєднання безпеки на рівні DNS, захищеного веб-шлюзу, CASB тощо забезпечує наскрізну роботу, яка захоплює клієнтів. Обробляючи понад 600 мільярдів інтернет-запитів на день і використовуючи найбільшу в світі групу аналізу кіберзагроз у Cisco Talos, Umbrella неодноразово досягала рейтингу ефективності безпеки №1 за версією AV-TEST. Незалежно від того, чи потрібно вам посилити поточний стек безпеки чи перейти на архітектуру, що більше базується на SASE, Umbrella дає змогу впевнено досягати сьогоднішніх цілей безпеки хмари та використовувати можливості завтрашнього дня.
Twingate
twingate.com
Twingate — це безпечне рішення для віддаленого доступу до приватних програм, даних і середовищ організації, незалежно від того, чи є вони локальними чи хмарними. Створений, щоб полегшити життя команд DevOps, ІТ/інфраструктурних команд і кінцевих користувачів, він замінює застарілі бізнес-VPN, які не створювалися для роботи зі світом, в якому
Axis Security
axissecurity.com
Atmos — це сучасна платформа Security Service Edge (SSE) на базі Axis. Atmos безпечно підключає користувачів до бізнес-ресурсів, необхідних для виконання роботи, незалежно від програми, пристрою чи місця розташування. Платформа майстерно інтегрує моніторинг ZTNA, SWG, CASB і Digital Experience в єдину хмарну платформу з одним простим у використанні вікном для керування всім цим. Завдяки +350 хмарним краям, які працюють у мережах Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform і Oracle, платформа Atmos допомагає керівникам безпеки, мереж і ІТ-провайдерів надавати співробітникам, партнерам і клієнтам безпечний доступ до бізнес-даних без підводних каменів мережі. -орієнтовані рішення або обмеження додатків, з якими стикається будь-яка інша служба нульової довіри. Atmos вбудовано, підтримуючи всі порти та протоколи, одночасно перевіряючи весь трафік. Завдяки підтримці агентів і без агентів Atmos створює оркестр хірургічних, індивідуальних, найменш привілейованих з’єднань на основі ідентичності та політики, а також виконує життєво важливий моніторинг досвіду кінцевих користувачів, щоб відстежувати з’єднання (поетапне) і надавати ІТ-спеціалістам можливість точні проблеми. Відчуйте досвід роботи в гармонії з Atmos від Axis.