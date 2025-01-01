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Програмне забезпечення безпеки Cloud Edge - Найпопулярніші застосунки - Непал
Хмарні рішення безпеки пропонують компаніям хмарний метод безпечного доступу до Інтернету, хмарних додатків і корпоративних мереж. Ці рішення використовують технологію SD-WAN, яка об’єднує програмно визначену мережу з глобальною мережею, що дозволяє їм працювати з будь-якого місця, одночасно консолідуючи функції безпеки для захисту всіх мережевих дій. Поєднуючи функції безпеки традиційних інструментів, як-от безпечні веб-шлюзи (SWG), брокери безпеки доступу до хмари (CASB) і брандмауери веб-додатків (WAF), компанії можуть оптимізувати керування безпекою. Цей підхід дозволяє компаніям і командам безпеки централізувати видимість політик безпеки, дій і ризиків, позбавляючи користувачів від необхідності взаємодіяти з кількома інструментами або проходити повторні процеси автентифікації. Уніфіковані рішення безпеки створені для забезпечення повної видимості в складних гібридних середовищах, спрощуючи роботу адміністраторів. За допомогою єдиного інструменту вони можуть класифікувати, керувати та контролювати всю активність користувачів і мережевий трафік, не порушуючи роботу кінцевого користувача. Хоча існує деяке збіг між інструментами захисту меж хмари та традиційними технологіями, такими як CASB, WAF і SWG, останні зазвичай працюють незалежно та не пропонують однаковий рівень видимості та доступності в гібридних середовищах. Найбільш порівнянною альтернативою є програмно-визначений периметр (SDP), який забезпечує уніфіковану безпеку мережі, але не пропонує інтегрований доступ до хмарних програм, мереж і веб-браузерів.
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Fastly
fastly.com
Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контен...
Twingate
twingate.com
Twingate — це безпечне рішення для віддаленого доступу до приватних програм, даних і середовищ організації, незалежно від того, чи є вони локальними чи хмарними. Створений, щоб полегшити життя команд DevOps, ІТ/інфраструктурних команд і кінцевих користувачів, він замінює застарілі бізнес-VPN, які не...
Netskope
netskope.com
Netskope, світовий лідер SASE, допомагає організаціям застосовувати принципи нульової довіри та інновації AI/ML для захисту даних і захисту від кіберзагроз. Швидка та проста у використанні платформа Netskope забезпечує оптимізований доступ і безпеку в реальному часі для людей, пристроїв і даних, де ...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...
Axis Security
axissecurity.com
Atmos — це сучасна платформа Security Service Edge (SSE) на базі Axis. Atmos безпечно підключає користувачів до бізнес-ресурсів, необхідних для виконання роботи, незалежно від програми, пристрою чи місця розташування. Платформа майстерно інтегрує моніторинг ZTNA, SWG, CASB і Digital Experience в єди...
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в ба...
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella спрощує кібербезпеку та відповідність, надаючи конвергентний набір можливостей в єдиному хмарному рішенні. Його поєднання безпеки на рівні DNS, захищеного веб-шлюзу, CASB тощо забезпечує наскрізну роботу, яка захоплює клієнтів. Обробляючи понад 600 мільярдів інтернет-запитів на день і...