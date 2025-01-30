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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення безпеки Cloud Edge - Найпопулярніші застосунки - Болівія

Хмарні рішення безпеки пропонують компаніям хмарний метод безпечного доступу до Інтернету, хмарних додатків і корпоративних мереж. Ці рішення використовують технологію SD-WAN, яка об’єднує програмно визначену мережу з глобальною мережею, що дозволяє їм працювати з будь-якого місця, одночасно консолідуючи функції безпеки для захисту всіх мережевих дій. Поєднуючи функції безпеки традиційних інструментів, як-от безпечні веб-шлюзи (SWG), брокери безпеки доступу до хмари (CASB) і брандмауери веб-додатків (WAF), компанії можуть оптимізувати керування безпекою. Цей підхід дозволяє компаніям і командам безпеки централізувати видимість політик безпеки, дій і ризиків, позбавляючи користувачів від необхідності взаємодіяти з кількома інструментами або проходити повторні процеси автентифікації. Уніфіковані рішення безпеки створені для забезпечення повної видимості в складних гібридних середовищах, спрощуючи роботу адміністраторів. За допомогою єдиного інструменту вони можуть класифікувати, керувати та контролювати всю активність користувачів і мережевий трафік, не порушуючи роботу кінцевого користувача. Хоча існує деяке збіг між інструментами захисту меж хмари та традиційними технологіями, такими як CASB, WAF і SWG, останні зазвичай працюють незалежно та не пропонують однаковий рівень видимості та доступності в гібридних середовищах. Найбільш порівнянною альтернативою є програмно-визначений периметр (SDP), який забезпечує уніфіковану безпеку мережі, але не пропонує інтегрований доступ до хмарних програм, мереж і веб-браузерів.