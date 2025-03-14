Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Cloud Detection and Response (CDR) пропонує комплексну безпеку для хмарних середовищ шляхом автоматизації виявлення загроз і відповіді. Ця технологія забезпечує компаніям повну видимість своїх хмарних систем і включає механізми для боротьби із загрозами та атаками як у хмарних програмах (SaaS), так і в інфраструктурі (IaaS). Аналізуючи журнали подій і витягаючи інформацію з атак, CDR допомагає командам безпеки підвищити загальну безпеку. Хоча програмне забезпечення CDR має спільні функції з іншими рішеннями для виявлення та реагування на загрози, такими як Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) і Network Detection & Response (NDR), воно залишається відмінним у своїй спрямованості. EDR спрямований на моніторинг активності на кінцевих точках системи, а NDR призначений для захисту мережевого середовища. XDR із ширшою сферою дії відстежує мережі, кінцеві точки, хмарні служби та віртуальні середовища. На відміну від цього, CDR призначений виключно для моніторингу та захисту всього хмарного середовища.

Запит на новий застосунок


Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - це платформа для виявлення і реагування на мережеві загрози, моніторингу продуктивності та проведення криміналістичних розслідувань.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.