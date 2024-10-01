Найпопулярніші Нещодавно додані Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки - Нова Каледонія

Програмне забезпечення Cloud Detection and Response (CDR) пропонує комплексну безпеку для хмарних середовищ шляхом автоматизації виявлення загроз і відповіді. Ця технологія забезпечує компаніям повну видимість своїх хмарних систем і включає механізми для боротьби із загрозами та атаками як у хмарних програмах (SaaS), так і в інфраструктурі (IaaS). Аналізуючи журнали подій і витягаючи інформацію з атак, CDR допомагає командам безпеки підвищити загальну безпеку. Хоча програмне забезпечення CDR має спільні функції з іншими рішеннями для виявлення та реагування на загрози, такими як Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) і Network Detection & Response (NDR), воно залишається відмінним у своїй спрямованості. EDR спрямований на моніторинг активності на кінцевих точках системи, а NDR призначений для захисту мережевого середовища. XDR із ширшою сферою дії відстежує мережі, кінцеві точки, хмарні служби та віртуальні середовища. На відміну від цього, CDR призначений виключно для моніторингу та захисту всього хмарного середовища.