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Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки - Гваделупа
Програмне забезпечення Cloud Detection and Response (CDR) пропонує комплексну безпеку для хмарних середовищ шляхом автоматизації виявлення загроз і відповіді. Ця технологія забезпечує компаніям повну видимість своїх хмарних систем і включає механізми для боротьби із загрозами та атаками як у хмарних програмах (SaaS), так і в інфраструктурі (IaaS). Аналізуючи журнали подій і витягаючи інформацію з атак, CDR допомагає командам безпеки підвищити загальну безпеку. Хоча програмне забезпечення CDR має спільні функції з іншими рішеннями для виявлення та реагування на загрози, такими як Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) і Network Detection & Response (NDR), воно залишається відмінним у своїй спрямованості. EDR спрямований на моніторинг активності на кінцевих точках системи, а NDR призначений для захисту мережевого середовища. XDR із ширшою сферою дії відстежує мережі, кінцеві точки, хмарні служби та віртуальні середовища. На відміну від цього, CDR призначений виключно для моніторингу та захисту всього хмарного середовища.
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Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримує Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можливості дешифрування, необхідні організаціям, щоб виявляти кіберризики та проблеми з продуктивністю, які інші інструменти не бачать. Коли організації мають повну прозорість мережі за допомогою ExtraHop, вони можуть проводити розслідування розумніше, припиняти загрози швидше та підтримувати роботу. RevealX розгортається локально або в хмарі. Він стосується наступних випадків використання: - програми-вимагачі - нульова довіра - атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення - бічні переміщення та зв'язок C2 - гігієна безпеки - керування продуктивністю мережі та додатків - IDS - криміналістика та інше Кілька наших відмінностей: безперервний і на вимогу PCAP : повна обробка пакетів є кращою, ніж NetFlow, і забезпечує вищу якість виявлення. Стратегічне розшифровування за допомогою різноманітних протоколів, включаючи SSL/TLS, MS-RPC, WinRM і SMBv3, дає вам кращу видимість загроз на ранніх стадіях, які ховаються в зашифрованому трафіку, коли вони намагаються переміщатися через вашу мережу. Покриття протоколу: RevealX декодує понад 70 мережевих протоколів. Машинне навчання в хмарному масштабі: замість того, щоб покладатися на обмежені
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає в карантин невикористовувані ідентифікаційні дані та вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє шкідливі комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.