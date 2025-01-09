Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки - Гвінея

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можливості дешифрування, необхідні організаціям, щоб виявляти кіберризики та проблеми з продуктивністю, які інші інструменти не бачать. Коли організації мають повну прозорість мережі за допомогою ExtraHop, вони можуть проводити розслідування розумніше, припиняти загрози швидше та підтримувати роботу. RevealX розгортається локально або в хмарі. Він стосується наступних випадків використання: - програми-вимагачі - нульова довіра - атаки на ланцюг постачання програмного забезпечення - бічні переміщення та зв'язок C2 - гігієна безпеки - керування продуктивністю мережі та додатків - IDS - криміналістика та інше Кілька наших відмінностей: безперервний і на вимогу PCAP : повна обробка пакетів є кращою, ніж NetFlow, і забезпечує вищу якість виявлення. Стратегічне розшифровування за допомогою різноманітних протоколів, включаючи SSL/TLS, MS-RPC, WinRM і SMBv3, дає вам кращу видимість загроз на ранніх стадіях, які ховаються в зашифрованому трафіку, коли вони намагаються переміщатися через вашу мережу. Покриття протоколу: RevealX декодує понад 70 мережевих протоколів. Машинне навчання в хмарному масштабі: замість того, щоб покладатися на обмежені