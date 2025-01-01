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Хмарне програмне забезпечення для виявлення та реагування (CDR). - Найпопулярніші застосунки - Гренада
Програмне забезпечення Cloud Detection and Response (CDR) пропонує комплексну безпеку для хмарних середовищ шляхом автоматизації виявлення загроз і відповіді. Ця технологія забезпечує компаніям повну видимість своїх хмарних систем і включає механізми для боротьби із загрозами та атаками як у хмарних програмах (SaaS), так і в інфраструктурі (IaaS). Аналізуючи журнали подій і витягаючи інформацію з атак, CDR допомагає командам безпеки підвищити загальну безпеку. Хоча програмне забезпечення CDR має спільні функції з іншими рішеннями для виявлення та реагування на загрози, такими як Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) і Network Detection & Response (NDR), воно залишається відмінним у своїй спрямованості. EDR спрямований на моніторинг активності на кінцевих точках системи, а NDR призначений для захисту мережевого середовища. XDR із ширшою сферою дії відстежує мережі, кінцеві точки, хмарні служби та віртуальні середовища. На відміну від цього, CDR призначений виключно для моніторингу та захисту всього хмарного середовища.
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Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud N...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop – це компанія-партнер з кібербезпеки, якій довіряють підприємства, щоб виявляти кіберризики та створювати стійкість бізнесу. Платформа ExtraHop RevealX для виявлення та реагування на мережу, а також управління продуктивністю мережі унікально забезпечує миттєву видимість і неперевершені можл...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernete...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауер...
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішен...