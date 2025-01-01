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Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Rewind
rewind.com
Rewind - це рішення для резервного копіювання даних, яке дозволяє бізнесам автоматично зберігати та відновлювати критичні дані з різних платформ.
Dig
dig.security
DIG - застосунок для управління безпекою даних у хмарі, що забезпечує моніторинг, класіфікацію та шифрування конфіденційної інформації.
Druva
druva.com
Druva - хмарна платформа для резервного копіювання та захисту даних підприємств, що забезпечує автоматизацію та інтеграцію з основними хмарними постачальниками.
Open Raven
openraven.com
Open Raven забезпечує управління безпекою даних, запобігаючи витокам та порушенням у хмарній інфраструктурі, знаходячи чутливі дані в облікових записах.
nOps
nops.io
nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI - це інструмент для запобігання витоку даних у Zendesk, що виявляє та автоматично усуває чутливу інформацію з комунікацій.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze - це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає виявляти, класифікувати і оцінювати ризики для даних у хмарах та інших середовищах.
Satori
satoricyber.com
Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.
Arpio
arpio.io
Arpio - платформа відновлення після катастрофи для AWS, автоматично реплікує дані та інфраструктуру для захисту та швидкого відновлення у разі надзвичайних ситуацій.
Redstor
redstor.com
Redstor забезпечує резервне копіювання та відновлення даних для Google Workspace, захищаючи їх від втрати та забезпечуючи легкий доступ.
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