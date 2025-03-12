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Програмне забезпечення безпеки хмарних даних
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Програмне забезпечення безпеки хмарних даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.

Запит на новий застосунок


Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind - це рішення для резервного копіювання даних, яке дозволяє бізнесам автоматично зберігати та відновлювати критичні дані з різних платформ.

Dig

Dig

dig.security

DIG - застосунок для управління безпекою даних у хмарі, що забезпечує моніторинг, класіфікацію та шифрування конфіденційної інформації.

Druva

Druva

druva.com

Druva - хмарна платформа для резервного копіювання та захисту даних підприємств, що забезпечує автоматизацію та інтеграцію з основними хмарними постачальниками.

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven забезпечує управління безпекою даних, запобігаючи витокам та порушенням у хмарній інфраструктурі, знаходячи чутливі дані в облікових записах.

nOps

nOps

nops.io

nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI - це інструмент для запобігання витоку даних у Zendesk, що виявляє та автоматично усуває чутливу інформацію з комунікацій.

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze - це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає виявляти, класифікувати і оцінювати ризики для даних у хмарах та інших середовищах.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.

Arpio

Arpio

arpio.io

Arpio - платформа відновлення після катастрофи для AWS, автоматично реплікує дані та інфраструктуру для захисту та швидкого відновлення у разі надзвичайних ситуацій.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor забезпечує резервне копіювання та відновлення даних для Google Workspace, захищаючи їх від втрати та забезпечуючи легкий доступ.

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