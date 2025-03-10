Програмне забезпечення безпеки хмарних даних - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.
Запит на новий застосунок
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
Rewind
rewind.com
Rewind - це рішення для резервного копіювання даних, яке дозволяє бізнесам автоматично зберігати та відновлювати критичні дані з різних платформ.
Dig
dig.security
DIG - застосунок для управління безпекою даних у хмарі, що забезпечує моніторинг, класіфікацію та шифрування конфіденційної інформації.
Druva
druva.com
Druva - хмарна платформа для резервного копіювання та захисту даних підприємств, що забезпечує автоматизацію та інтеграцію з основними хмарними постачальниками.
Open Raven
openraven.com
Open Raven забезпечує управління безпекою даних, запобігаючи витокам та порушенням у хмарній інфраструктурі, знаходячи чутливі дані в облікових записах.
nOps
nops.io
nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI - це інструмент для запобігання витоку даних у Zendesk, що виявляє та автоматично усуває чутливу інформацію з комунікацій.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze завдяки безагентним оцінкам, відкриттю даних, визначенню пріоритетів ризиків за допомогою штучного інтелекту та комплексним і дієвим аналітичним аналізам допомагає підприємствам зрозуміти весь спектр ризиків, пов’язаних із їхніми хмарними даними. Normalyze використовує підхід до безпеки, насамперед дані. Normalyze є піонером Data Security Posture Management (DSPM), який допомагає підприємствам захищати свої дані в SaaS, PaaS, загальнодоступних або багатохмарних, локальних і гібридних середовищах. За допомогою Normalyze команди з безпеки та обробки даних можуть покращити свою загальну безпеку та відповідність вимогам, одночасно дозволяючи бізнесу використовувати свій найцінніший актив: дані. Платформа Normalyze DSPM допомагає виявляти та класифікувати сховища даних, визначати пріоритети важливого, визначати ризикований і надмірний доступ, виявляти та усувати ризики впливу, а також покращувати процеси відповідності та аудиту. В основі платформи Normalyze лежить запатентований однопрохідний сканер, який використовує штучний інтелект для точної ідентифікації та класифікації цінних і конфіденційних даних у масштабі в різних середовищах. Платформа була розроблена навколо архітектури, яка сканує на місці, тому дані ніколи не залишають місце, де вони знаходяться. Цей підхід тримає дані під контролем ІТ, підтримує дотримання суворих правил захисту даних і підвищує ефективність роботи. Відскановані результати відображаються в кількох візуалізаціях, щоб допомогти командам визначити пріоритет ризику. Навігатор ризиків даних показує шляхи атак, які можуть призвести до витоку чи втрати даних. Графіки доступу до даних показують, як люди та ресурси отримують доступ до даних. Візуалізації створюються та оновлюються в режимі реального часу, забезпечуючи видимість у міру того, як відбуваються зміни в інфраструктурі або середовищі клієнтів. Запатентований DataValuator призначає даним грошову оцінку з рейтингом, щоб допомогти командам безпеки та даних оцінити відносний вплив потенційної втрати даних на бізнес. Робочі процеси створення запитів і виправлення на основі штучного інтелекту роблять роботу користувача Normalyze інтуїтивно зрозумілою та ефективною. Надаючи інформацію про дані, доступ і ризики в одному місці, ІТ-команди можуть зрозуміти загальний стан безпеки даних і співпрацювати над ефективними заходами безпеки та планами дій.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Arpio
arpio.io
Arpio — єдина платформа аварійного відновлення, створена спеціально для AWS. На відміну від застарілих рішень, Arpio створено для хмари. Він автоматично копіює все ваше хмарне середовище — дані, сервери й інфраструктуру — тому ви отримуєте повний захист і негайне відновлення в разі аварії. Основні характеристики: - Повне відновлення середовища (даних та інфраструктури): на відміну від традиційних інструментів ліквідації наслідків, Arpio розпізнає та копіює все, що потрібно для роботи ваших хмарних робочих навантажень - Автоматизована реплікація динамічного середовища: Arpio розуміє, як копіювати все ваше середовище — дані та інфраструктуру — і перебудуйте його в альтернативному середовищі, щоб ви могли легко відновитися після будь-якої катастрофи. - Тестування: Arpio запускає ваше середовище відновлення за допомогою автоматизації паралельно, поки ваше виробниче середовище все ще активно приймає трафік - Відновлення програм-вимагачів: Arpio використовує протокол кількох облікових записів, що означає, що резервні копії зберігаються в незмінному «бункерному» обліковому записі. Arpio підтримує реплікацію між регіонами та між обліковими записами для всіх ваших робочих навантажень, а також забезпечує надійний захист критично важливих для бізнесу даних та інфраструктури. Arpio підтримує понад 105 ресурсів AWS у майже 30 службах, причому підтримка нових служб додається регулярно.
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і розроблені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який момент — локально та в хмарі.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.