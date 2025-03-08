Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.
Запит на новий застосунок
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — це безпечна та проста у використанні програма для резервного копіювання популярних хмарних програм, таких як Airtable, Asana, ClickUp, monday.com і Trello. Використання хмарної програми для керування бізнесом може бути досить страшним, оскільки часто дуже легко видалити важливу для бізнесу інформацію. Маючи надійну незалежну резервну копію своїх хмарних даних, ви захищаєте свою команду від випадкового чи зловмисного видалення чи інших найгірших сценаріїв. Ключові особливості: * Простота використання: налаштуйте з’єднання зі своїм хмарним додатком, а ми подбаємо про все інше. Створення та запуск резервних копій займає лише 1 хвилину. * Знімки: шукайте та завантажуйте знімки різних типів даних, таких як завдання, проекти, коментарі, спеціальні поля тощо. * Відновлення: відновлюйте дані, створюючи копії даних із резервної копії лише кількома клацаннями. * Безпечно: ми зберігаємо ваші дані в зашифрованих файлах. Ми зберігаємо все в ЄС і дотримуємося всіх законів GDPR.
Open Raven
openraven.com
Open Raven — це компанія, що займається керуванням безпекою даних, яка запобігає витокам, порушенням та інцидентам із порушенням вимог. Для команд безпеки з сучасною хмарною інфраструктурою, щоб знаходити та захищати конфіденційні, токсичні та незахищені дані в хмарах у межах сотень або тисяч облікових записів, мільярдів об’єктів і петабайтів даних, існуючі інструменти не працюють. Платформа безпеки даних Open Raven — це безпечне, приватне, бюджетне рішення, яке усуває прогалини у видимості даних — і просто працює.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze завдяки безагентним оцінкам, відкриттю даних, визначенню пріоритетів ризиків за допомогою штучного інтелекту та комплексним і дієвим аналітичним аналізам допомагає підприємствам зрозуміти весь спектр ризиків, пов’язаних із їхніми хмарними даними. Normalyze використовує підхід до безпеки, насамперед дані. Normalyze є піонером Data Security Posture Management (DSPM), який допомагає підприємствам захищати свої дані в SaaS, PaaS, загальнодоступних або багатохмарних, локальних і гібридних середовищах. За допомогою Normalyze команди з безпеки та обробки даних можуть покращити свою загальну безпеку та відповідність вимогам, одночасно дозволяючи бізнесу використовувати свій найцінніший актив: дані. Платформа Normalyze DSPM допомагає виявляти та класифікувати сховища даних, визначати пріоритети важливого, визначати ризикований і надмірний доступ, виявляти та усувати ризики впливу, а також покращувати процеси відповідності та аудиту. В основі платформи Normalyze лежить запатентований однопрохідний сканер, який використовує штучний інтелект для точної ідентифікації та класифікації цінних і конфіденційних даних у масштабі в різних середовищах. Платформа була розроблена навколо архітектури, яка сканує на місці, тому дані ніколи не залишають місце, де вони знаходяться. Цей підхід тримає дані під контролем ІТ, підтримує дотримання суворих правил захисту даних і підвищує ефективність роботи. Відскановані результати відображаються в кількох візуалізаціях, щоб допомогти командам визначити пріоритет ризику. Навігатор ризиків даних показує шляхи атак, які можуть призвести до витоку чи втрати даних. Графіки доступу до даних показують, як люди та ресурси отримують доступ до даних. Візуалізації створюються та оновлюються в режимі реального часу, забезпечуючи видимість у міру того, як відбуваються зміни в інфраструктурі або середовищі клієнтів. Запатентований DataValuator призначає даним грошову оцінку з рейтингом, щоб допомогти командам безпеки та даних оцінити відносний вплив потенційної втрати даних на бізнес. Робочі процеси створення запитів і виправлення на основі штучного інтелекту роблять роботу користувача Normalyze інтуїтивно зрозумілою та ефективною. Надаючи інформацію про дані, доступ і ризики в одному місці, ІТ-команди можуть зрозуміти загальний стан безпеки даних і співпрацювати над ефективними заходами безпеки та планами дій.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту незалежно від того, де зберігаються, переміщуються чи використовуються ваші дані, зокрема локально, у хмарі та будь-де між ними.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів, а потім оптимізації політики найменших привілеїв, перевірки та моніторингу. Забронюйте безкоштовну демонстрацію: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Спробуйте Solvo безкоштовно протягом 14 днів: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP від Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у використанні. Його головна функція запобігає розкриттю даних у програмах штучного інтелекту та конвеєрах даних, а також пропонує окрему функцію під назвою Nightfall's Firewall для штучного інтелекту. Він адаптований до різноманітних каналів зв’язку, включаючи SaaS та електронну пошту, браузери та спеціальні програми. Крім того, його можна інтегрувати з рядом програм, таких як Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github та багато інших. Nightfall AI пропонує рішення для безпеки для ШІ, внутрішніх ризиків, безпеки SaaS, управління та ризиків, а також зовнішніх загроз. Для відповідності він охоплює такі сфери, як HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 і SOX. Інструмент пропонує швидкий запуск API та такі функції, як виявлення GenAI. Nightfall DLP використовується для автоматичного виявлення та усунення викриття конфіденційних та особистих даних у Zendesk. Він пропонує сповіщення в режимі реального часу та автоматизовані дії з усунення несправностей, щоб зменшити робоче навантаження на відповідність, водночас надаючи детектори на основі машинного навчання для визначення потенційних ризиків безпеки та відповідності з високою точністю.
Arpio
arpio.io
Arpio — єдина платформа аварійного відновлення, створена спеціально для AWS. На відміну від застарілих рішень, Arpio створено для хмари. Він автоматично копіює все ваше хмарне середовище — дані, сервери й інфраструктуру — тому ви отримуєте повний захист і негайне відновлення в разі аварії. Основні характеристики: - Повне відновлення середовища (даних та інфраструктури): на відміну від традиційних інструментів ліквідації наслідків, Arpio розпізнає та копіює все, що потрібно для роботи ваших хмарних робочих навантажень - Автоматизована реплікація динамічного середовища: Arpio розуміє, як копіювати все ваше середовище — дані та інфраструктуру — і перебудуйте його в альтернативному середовищі, щоб ви могли легко відновитися після будь-якої катастрофи. - Тестування: Arpio запускає ваше середовище відновлення за допомогою автоматизації паралельно, поки ваше виробниче середовище все ще активно приймає трафік - Відновлення програм-вимагачів: Arpio використовує протокол кількох облікових записів, що означає, що резервні копії зберігаються в незмінному «бункерному» обліковому записі. Arpio підтримує реплікацію між регіонами та між обліковими записами для всіх ваших робочих навантажень, а також забезпечує надійний захист критично важливих для бізнесу даних та інфраструктури. Arpio підтримує понад 105 ресурсів AWS у майже 30 службах, причому підтримка нових служб додається регулярно.
Druva
druva.com
Druva є провідною в галузі платформою SaaS для стійкості даних і єдиним постачальником, який забезпечує захист даних від найпоширеніших ризиків даних із гарантією в 10 мільйонів доларів США. Інноваційний підхід Druva до резервного копіювання та відновлення змінив захист, захист і використання даних тисячами підприємств. Druva Data Resiliency Cloud усуває потребу у дорогому обладнанні, програмному забезпеченні та послугах завдяки простій та гнучкій хмарній архітектурі, яка забезпечує неперевершену безпеку, доступність і масштаб.
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керування центр. Він допомагає тисячам компаній у всьому світі (користується обороною та урядами) захистити один із їхніх найцінніших активів: їхні дані. Він допомагає компаніям відповідати вимогам GDPR – відповідає найвищим стандартам (сертифікація ISO27001 і 9001) для забезпечення цілісності та безпеки даних. Малим підприємствам потрібне доступне безпечне, надійне, просте в управлінні рішення для резервного копіювання та відновлення: * 50% не витримали жодної втрати даних * Близько 80% стикаються з припиненням роботи, якщо вони не можуть отримати доступ до своїх даних Рішення MSP для резервного копіювання та відновлення від Redstor, розроблені для багатьох користувачів і розроблені для хмари, дозволяють вигідно задовольнити очікування кожного користувача щодо миттєвого доступу до потрібних їм даних, файлів і операційних систем у будь-який момент — локально та в хмарі.
Rewind
rewind.com
З 2015 року Rewind працює над тим, щоб допомогти компаніям захистити їхні SaaS і хмарні дані. Понад 25 000 організацій довіряють програмам і підтримці Rewind, які отримали найвищі відгуки, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх продуктів програмного забезпечення як послуги. Платформа Rewind дозволяє компаніям створювати резервні копії, відновлювати та копіювати важливі дані, які рухають їхній бізнес. Підтримувані платформи включають GitHub, Jira, Confluence, Bitbucket, Shopify, Shopify Plus, Trello, BigCommerce, Jira Service Management, QuickBooks Online, Klaviyo, Mailchimp, Miro та Azure DevOps.
nOps
nops.io
nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне моделювання ML на основі понад 1 мільярда доларів США, витрачених на AWS, щоб забезпечити вашу організацію правильним поєднанням зарезервованих екземплярів, планів економії та спот. І все це без необхідності вручну надавати ресурси, щоб ваша команда могла зосередитися на створенні та інноваціях. Бізнес-контекст nOps Cloud Management дозволяє легко отримати повну видимість ваших хмарних витрат і використання, щоб ваші рахунки ніколи не були несподіванкою чи таємницею. Це також спрощує розподіл витрат між вашим бізнесом. Управління зобов’язаннями nOps Управління зобов’язаннями полегшує керування та повне використання всіх ваших поточних зобов’язань AWS. Ми гарантуємо 100% використання ваших зобов'язань або повернемо їх вам. Compute Copilot Compute Copilot — це інтелектуальна програма для забезпечення робочого навантаження для всіх ваших хмарних програм. Завдяки штучному інтелекту він надає обчислювальні ресурси за найвигіднішою ціною без шкоди для надійності. Уявіть собі світ, де ви можете отримати надійність On-demand за ціною Spot. Cloud Optimization Essentials Набір автоматизованих і готових інструментів nOps для швидкого вирішення проблем, пов’язаних із нудними й постійними вдосконаленнями інфраструктури AWS
Dig
dig.security
Безпека даних на швидкості хмари. Видимість у режимі реального часу, контроль і захист активів даних у будь-якій хмарі за допомогою керування безпекою даних (DSPM). Dig дозволяє захистити всі важливі дані, не відмовляючись від гнучкості та швидкості хмари.
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки №1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, підтримка автоматизації, узгодженість з аудитом. Щомісяця оцінюється понад 1 мільйон перевірок на відповідність. Відповідність вимогам безпеки не повинна бути складною.
Virtru
virtru.com
Віртру робить шифрування військового класу надзвичайно легким. Від найбільших у світі банків до найменших практик охорони здоров’я, Віртру допомагає організаціям усіх розмірів взяти під контроль свої дані з гнучким, кінцевим шифруванням для ваших повсякденних бізнес-програм. Побудований на форматі надійних даних, що надаються відкритим, програмне забезпечення Virtru просте у використанні та безперешкодно інтегрується з Google Workspace/Gmail та Microsoft 365/Outlook, Google Drive та Anterprise Apps, таких як Salesforce, Colluence та Zendesk. Грінні засоби контролю доступу, варіанти управління ключовими ключами, DLP та аудит допомагають нашим клієнтам задовольнити навіть найсуворіші вимоги до конфіденційності та відповідності, включаючи захист ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC. Шифрувати конфіденційну інформацію одним клацанням, не залишаючи існуючих робочих процесів, оскільки Віртру інтегрується безпосередньо в додатки, якими ви вже використовуєте щодня.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.