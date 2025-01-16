Програмне забезпечення безпеки хмарних даних - Найпопулярніші застосунки - Португалія

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze завдяки безагентним оцінкам, відкриттю даних, визначенню пріоритетів ризиків за допомогою штучного інтелекту та комплексним і дієвим аналітичним аналізам допомагає підприємствам зрозуміти весь спектр ризиків, пов’язаних із їхніми хмарними даними. Normalyze використовує підхід до безпеки, насамперед дані. Normalyze є піонером Data Security Posture Management (DSPM), який допомагає підприємствам захищати свої дані в SaaS, PaaS, загальнодоступних або багатохмарних, локальних і гібридних середовищах. За допомогою Normalyze команди з безпеки та обробки даних можуть покращити свою загальну безпеку та відповідність вимогам, одночасно дозволяючи бізнесу використовувати свій найцінніший актив: дані. Платформа Normalyze DSPM допомагає виявляти та класифікувати сховища даних, визначати пріоритети важливого, визначати ризикований і надмірний доступ, виявляти та усувати ризики впливу, а також покращувати процеси відповідності та аудиту. В основі платформи Normalyze лежить запатентований однопрохідний сканер, який використовує штучний інтелект для точної ідентифікації та класифікації цінних і конфіденційних даних у масштабі в різних середовищах. Платформа була розроблена навколо архітектури, яка сканує на місці, тому дані ніколи не залишають місце, де вони знаходяться. Цей підхід тримає дані під контролем ІТ, підтримує дотримання суворих правил захисту даних і підвищує ефективність роботи. Відскановані результати відображаються в кількох візуалізаціях, щоб допомогти командам визначити пріоритет ризику. Навігатор ризиків даних показує шляхи атак, які можуть призвести до витоку чи втрати даних. Графіки доступу до даних показують, як люди та ресурси отримують доступ до даних. Візуалізації створюються та оновлюються в режимі реального часу, забезпечуючи видимість у міру того, як відбуваються зміни в інфраструктурі або середовищі клієнтів. Запатентований DataValuator призначає даним грошову оцінку з рейтингом, щоб допомогти командам безпеки та даних оцінити відносний вплив потенційної втрати даних на бізнес. Робочі процеси створення запитів і виправлення на основі штучного інтелекту роблять роботу користувача Normalyze інтуїтивно зрозумілою та ефективною. Надаючи інформацію про дані, доступ і ризики в одному місці, ІТ-команди можуть зрозуміти загальний стан безпеки даних і співпрацювати над ефективними заходами безпеки та планами дій.