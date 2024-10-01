Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення безпеки хмарних даних - Найпопулярніші застосунки - Нігерія

Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.