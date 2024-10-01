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Програмне забезпечення безпеки хмарних даних - Найпопулярніші застосунки - Данія
Програмне забезпечення безпеки хмарних даних використовується для захисту інформації, що зберігається в хмарних службах або хмарних програмах. Ці інструменти підвищують безпеку даних, застосовуючи політики, пов’язані з контролем доступу до хмари та зберіганням. Організації використовують їх для впровадження заходів безпеки, моніторингу доступу та захисту даних як у хмарних програмах, так і під час їх передачі. Адміністратори можуть наглядати за керуванням, установлювати дозволи та відстежувати доступ до програм. Крім того, багато хмарних рішень безпеки пропонують функції шифрування та запобігання втраті даних, щоб забезпечити додатковий захист документів і даних, що зберігаються в хмарі.
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Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo — це хмарна платформа керування доступом, яка захищає доступ до всіх програм для будь-якого користувача та пристрою з будь-якого місця. Він розроблений таким чином, щоб бути простим у використанні та розгортанні, забезпечуючи захист ідентифікаційної інформації та видимість кінцевої точки. ...
Sprinto
sprinto.com
Платформа автоматизації відповідності вимогам безпеки №1. Рухайтеся швидко, не порушуючи роботи. Амбіційні хмарні компанії в усьому світі довіряють Sprinto для забезпечення своїх програм відповідності вимогам безпеки та проходять перевірки безпеки, не порушуючи своїх кроків. Перш за все інтеграція, ...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів,...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — це безпечна та проста у використанні програма для резервного копіювання популярних хмарних програм, таких як Airtable, Asana, ClickUp, monday.com і Trello. Використання хмарної програми для керування бізнесом може бути досить страшним, оскільки часто дуже легко видалити важливу для бі...
Dig
dig.security
Безпека даних на швидкості хмари. Видимість у режимі реального часу, контроль і захист активів даних у будь-якій хмарі за допомогою керування безпекою даних (DSPM). Dig дозволяє захистити всі важливі дані, не відмовляючись від гнучкості та швидкості хмари.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
Rewind
rewind.com
З 2015 року Rewind працює над тим, щоб допомогти компаніям захистити їхні SaaS і хмарні дані. Понад 25 000 організацій довіряють програмам і підтримці Rewind, які отримали найвищі відгуки, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх продуктів програмного забезпечення як послуги. Платформа Rewind дозво...
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька х...
Druva
druva.com
Druva є провідною в галузі платформою SaaS для стійкості даних і єдиним постачальником, який забезпечує захист даних від найпоширеніших ризиків даних із гарантією в 10 мільйонів доларів США. Інноваційний підхід Druva до резервного копіювання та відновлення змінив захист, захист і використання даних ...
Nightfall AI
nightfall.ai
Zendesk DLP від Nightfall AI — це власний інструмент штучного інтелекту, розроблений для запобігання витоку даних. Його розроблено, щоб зменшити ризик поширення конфіденційного, зловмисного або особистого вмісту в Zendesk. Інструмент, який також є хмарним, рекламується як точний і простий у викор...
nOps
nops.io
nOps — це хмарна платформа оптимізації AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне моделю...
Open Raven
openraven.com
Open Raven — це компанія, що займається керуванням безпекою даних, яка запобігає витокам, порушенням та інцидентам із порушенням вимог. Для команд безпеки з сучасною хмарною інфраструктурою, щоб знаходити та захищати конфіденційні, токсичні та незахищені дані в хмарах у межах сотень або тисяч обліко...
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze завдяки безагентним оцінкам, відкриттю даних, визначенню пріоритетів ризиків за допомогою штучного інтелекту та комплексним і дієвим аналітичним аналізам допомагає підприємствам зрозуміти весь спектр ризиків, пов’язаних із їхніми хмарними даними.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту неза...
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних (DSP), яка забезпечує самообслуговування даних і аналітику. На відміну від традиційного ручного процесу доступу до даних, у Satori користувачі мають портал особистих даних, де вони можуть бачити всі доступні набори даних і отримувати до них негайний доступ. DSP Sa...
Arpio
arpio.io
Arpio — єдина платформа аварійного відновлення, створена спеціально для AWS. На відміну від застарілих рішень, Arpio створено для хмари. Він автоматично копіює все ваше хмарне середовище — дані, сервери й інфраструктуру — тому ви отримуєте повний захист і негайне відновлення в разі аварії. Основні х...
Redstor
redstor.com
Redstor є провідним постачальником хмарних, локальних і гібридних служб резервного копіювання та відновлення даних. Його місія полягає в тому, щоб зробити керування даними простішим, легшим і приємнішим, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх даних, де б вони не зберігалися, з єдиного елемента керуван...