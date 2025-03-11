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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом
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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.

Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive - це хмарна платформа для управління файлами та співпраці в командах, що забезпечує зберігання, обмін і захист даних.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — швейцарське хмарне сховище для зберігання та обміну цифровими файлами з можливістю шифрування та синхронізації на різних пристроях.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — це безкоштовне та відкрите програмне забезпечення для зберігання та обміну файлами, що дозволяє користувачам контролювати свої дані на власних серверах.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr — це додаток для безпечного зберігання файлів, що дозволяє підключати кілька хмарних служб та отримувати доступ до них в одному інтерфейсі.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.

Copilot

Copilot

copilot.com

Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.

Sync

Sync

sync.com

Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Digiboxx - хмарний сервіс для безпечного зберігання та управління цифровими файлами, що дозволяє легко організовувати та ділитися документами.

odrive

odrive

odrive.com

Odrive — додаток для управління файлами, який об'єднує доступ до різних хмарних сховищ, дозволяючи синхронізувати, ділитися та захищати дані.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive - платформа для організації цифрових активів, що дозволяє творцям ефективно зберігати, ділитися та монетизувати свій контент.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit для команд - це хмара з нульовими знаннями для зберігання даних, що забезпечує високу безпеку, зручність використання та еко-дружність.

Datto

Datto

datto.com

Datto – це ІТ-рішення для резервного копіювання, відновлення, моніторингу та управління даними в різних інфраструктурах для бізнесу.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA - додаток для отримання, організації та обробки документів, що допомагає керувати фінансами та адміністративними завданнями.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Dropsend дозволяє безкоштовно надсилати великі файли електронною поштою, зберігати їх онлайн і контролювати процес передачі.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup дозволяє швидко та легко ділитися потоками відео, фото, музики, посиланнями та файлами.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync - це хмарна послуга для синхронізації файлів, обміну та резервного копіювання даних на декількох пристроях.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere - це хмарна служба для зберігання та обміну файлами, що забезпечує доступ, синхронізацію та управління файлами для бізнесу.

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop дозволяє легко отримувати файли без завантаження додатків та створення облікових записів, організуючи їх в хмарних сховищах.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON - це платформа для безпечного обміну та управління файлами, що забезпечує співпрацю в командах і організаціях.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche - платформа для управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях, що підтримує цифрові форми та інтеграцію з бізнес-додатками.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 - додаток для управління документами, що оцифровує паперові файли, зберігає їх у хмарі та забезпечує легкий доступ і обмін.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail - онлайн-платформа для ефективної передачі та надсилання файлів із зручними інструментами управління та маркетингу.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles дозволяє отримати доступ до документів, створити посилання для файлів, автоматизувати процеси та збирати аналітику, інтегруючи HubSpot та Salesforce.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi - це платформа для співпраці, що об'єднує управління завданнями, спільний доступ до документів, обмін повідомленнями та відеозв'язок.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile – це безпечна платформа для обміну файлами та співпраці, що підтримує захищений обмін конфіденційною інформацією та управління доступом.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink - це хмарний сервіс, який дозволяє командам спільно працювати з файлами в реальному часі без необхідності завантаження чи синхронізації.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

FTOPIA - онлайн-рішення для обміну документами, що забезпечує безпечний простір для спільної роботи до 10 користувачів.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain - безпечне хмарне сховище для бізнесу, з можливістю передачі файлів та запиту, що гарантує конфіденційність через шифрування та блокчейн.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint пропонує платформа для управління та безпеки хмарних служб, зокрема інтеграцію, моніторинг даних, резервне копіювання для Microsoft 365 і Dynamics 365.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs - це хмарна платформа для управління документами, яка автоматизує процеси, полегшує співпрацю та інтегрується з існуючими системами.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

Cocoon Data забезпечує безпечне спільне використання та управління чутливими даними для урядів та бізнесу, дотримуючись стандартів безпеки і відповідності.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud - платформа для редагування документів і презентацій, інтерактивних мультимедійних розмов та асинхронної співпраці команди.

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns - це застосунок для покрокової співпраці над документами, що дозволяє двом сторонам по черзі обмінюватись файлами та оновленнями.

FileString

FileString

filestring.com

Filestring - програма для управління та взаємодії з файлами, що дозволяє читати, писати, копіювати, перейменовувати та перевіряти файли у різних форматах.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity - платформа для управління документацією в аерокосмічній та оборонній промисловості, що забезпечує цифровізацію, безпеку даних та відповідність нормативам.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

FutureVault — це цифрова платформа для безпечного зберігання документів та автоматизації процесів управління в фінансових службах і управлінні багатством.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView – інструмент для обміну документами через посилання, що дозволяє отримувати ліди, аналітику та переваги. Підтримує PDF, Doc і PPT файли.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data — це платформа для обміну файлами, оптимізована для бізнесу, яка забезпечує швидке завантаження та безпечну передачу даних.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues — це платформа для спілкування та співпраці, що об'єднує чат, голосові та відеодзвінки, передачу файлів та інші інструменти в одному віртуальному просторі.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Pigeon спрощує збір документів клієнтів, роблячи його організованим та безпечним, без необхідності повторних нагадувань.

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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog