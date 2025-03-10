Kloud

kloud.com

Kloud - це перша в світі платформа, де документи та презентації стають редагованими, інтерактивними мультимедійними розмовами. Kloud оживляє ваші документи в реалізовану технологію Livedoc, щоб легко відформатувати ваші документи та в голосовий фільм, як презентації. Команди підприємств можуть потрапити на одну і ту ж сторінку з нюансом, лінійними відгуками від членів. Синхронізуйте бізнес -цілі вашої операційної команди з технологіями Livedoc. Синхронізувати свою маркетингову мову на всьому підприємстві. Синхронізуйте цілі розробки вашого програмного забезпечення та цілі команди продуктів під час створення вашої інноваційної технології. Інтегруйте з улюбленим програмним забезпеченням Enterprise, такими як Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а також ваш улюблений програмний інструмент для управління проектами. Використовуйте Livedoc для всієї вашої бізнес -документації, що дозволяє вам синхронізувати найцінніший актив вашої команди, розум вашої команди. Функції Kloud: * Перетворіть документ на інтерактивний фільм, як презентація. Ви можете легко додати голос і змішати голос з анімацією. Ви також можете динамічно вставити вміст, такий як звук, відео, марка, біла дошка, текст, клейкі нотатки тощо. * Використовуйте синхронізацію для спілкування асинхронно: Увімкніть взаємодію думок, що не є реальним часом, щоб команда може інтуїтивно працювати з ефективним обміном розумом, оскільки будь-які ідеї, пов’язані з документом, тепер можуть бути інтерактивно відтворені, як фільм. Краще онлайн -зустріч з необмеженою роздільною здатністю і все ж без даних про потокове відео. Kloudsync надає вам не відповідний досвід онлайн-зустрічей за найкращою можливою резолюцією та справжнім кольором. Оскільки онлайн -зустріч Kloud динамічно передає документ з високою роздільною здатністю без використання даних про потокове відео в результаті онлайн -зустрічі Kloud, є набагато недорогим. * На основі AI багатоканальних записів зустрічей: зустрічі Kloud можна записати за допомогою вмісту Livedoc для необмеженої роздільної здатності разом із обміном екраном та відео-потоком веб-камери. Як результат, такий записаний вміст можна проаналізувати за допомогою двигуна AI для обміну даними та статистичного аналізу. * Syncroom для кращого багатоканального спілкування зі своїми клієнтами: Kloud-це нова платформа комунікації, яка інтегрує чат, двигун AI на основі бота, синхронізація для асинхронної дискусії про ідею та онлайн-зустрічі разом у одній кімнаті віртуальної зустрічі. Він може бути інтегрований з програмним забезпеченням підтримки клієнтів, рішенням продажів та інструментами управління проектами для додавання функції зв'язку та співпраці до існуючого програмного забезпечення для підприємств. * Найвищий стандарт безпеки: 256-бітний кодування сеансу AES, 2048-бітний обмін паролем RSA та шифрування даних на вбудованій технології REST. * І багато іншого ...