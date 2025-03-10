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Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.
Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive - це хмарна платформа для управління файлами та співпраці в командах, що забезпечує зберігання, обмін і захист даних.
pCloud
pcloud.com
pCloud — швейцарське хмарне сховище для зберігання та обміну цифровими файлами з можливістю шифрування та синхронізації на різних пристроях.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — це безкоштовне та відкрите програмне забезпечення для зберігання та обміну файлами, що дозволяє користувачам контролювати свої дані на власних серверах.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.
Koofr
koofr.net
Koofr — це додаток для безпечного зберігання файлів, що дозволяє підключати кілька хмарних служб та отримувати доступ до них в одному інтерфейсі.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
Sync
sync.com
Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx - хмарний сервіс для безпечного зберігання та управління цифровими файлами, що дозволяє легко організовувати та ділитися документами.
odrive
odrive.com
Odrive — додаток для управління файлами, який об'єднує доступ до різних хмарних сховищ, дозволяючи синхронізувати, ділитися та захищати дані.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Starchive
starchive.io
Starchive - платформа для організації цифрових активів, що дозволяє творцям ефективно зберігати, ділитися та монетизувати свій контент.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit для команд - це хмара з нульовими знаннями для зберігання даних, що забезпечує високу безпеку, зручність використання та еко-дружність.
Datto
datto.com
Datto – це ІТ-рішення для резервного копіювання, відновлення, моніторингу та управління даними в різних інфраструктурах для бізнесу.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
CAYA
getcaya.com
CAYA - додаток для отримання, організації та обробки документів, що допомагає керувати фінансами та адміністративними завданнями.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
DropSend
dropsend.com
Dropsend дозволяє безкоштовно надсилати великі файли електронною поштою, зберігати їх онлайн і контролювати процес передачі.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup дозволяє швидко та легко ділитися потоками відео, фото, музики, посиланнями та файлами.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync - це хмарна послуга для синхронізації файлів, обміну та резервного копіювання даних на декількох пристроях.
Smint.io
smint.io
Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere - це хмарна служба для зберігання та обміну файлами, що забезпечує доступ, синхронізацію та управління файлами для бізнесу.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop дозволяє легко отримувати файли без завантаження додатків та створення облікових записів, організуючи їх в хмарних сховищах.
Onehub
onehub.com
Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON - це платформа для безпечного обміну та управління файлами, що забезпечує співпрацю в командах і організаціях.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche - платформа для управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях, що підтримує цифрові форми та інтеграцію з бізнес-додатками.
Scan123
scan123.com
Scan123 - додаток для управління документами, що оцифровує паперові файли, зберігає їх у хмарі та забезпечує легкий доступ і обмін.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail - онлайн-платформа для ефективної передачі та надсилання файлів із зручними інструментами управління та маркетингу.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles дозволяє отримати доступ до документів, створити посилання для файлів, автоматизувати процеси та збирати аналітику, інтегруючи HubSpot та Salesforce.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi - це платформа для співпраці, що об'єднує управління завданнями, спільний доступ до документів, обмін повідомленнями та відеозв'язок.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile – це безпечна платформа для обміну файлами та співпраці, що підтримує захищений обмін конфіденційною інформацією та управління доступом.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink - це хмарний сервіс, який дозволяє командам спільно працювати з файлами в реальному часі без необхідності завантаження чи синхронізації.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
Ftopia
ftopia.io
FTOPIA - онлайн-рішення для обміну документами, що забезпечує безпечний простір для спільної роботи до 10 користувачів.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain - безпечне хмарне сховище для бізнесу, з можливістю передачі файлів та запиту, що гарантує конфіденційність через шифрування та блокчейн.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint пропонує платформа для управління та безпеки хмарних служб, зокрема інтеграцію, моніторинг даних, резервне копіювання для Microsoft 365 і Dynamics 365.
AODocs
aodocs.com
AODocs - це хмарна платформа для управління документами, яка автоматизує процеси, полегшує співпрацю та інтегрується з існуючими системами.
Cocoon Data
cocoondata.com
Cocoon Data забезпечує безпечне спільне використання та управління чутливими даними для урядів та бізнесу, дотримуючись стандартів безпеки і відповідності.
Kloud
kloud.com
Kloud - це перша в світі платформа, де документи та презентації стають редагованими, інтерактивними мультимедійними розмовами. Kloud оживляє ваші документи в реалізовану технологію Livedoc, щоб легко відформатувати ваші документи та в голосовий фільм, як презентації. Команди підприємств можуть потрапити на одну і ту ж сторінку з нюансом, лінійними відгуками від членів. Синхронізуйте бізнес -цілі вашої операційної команди з технологіями Livedoc. Синхронізувати свою маркетингову мову на всьому підприємстві. Синхронізуйте цілі розробки вашого програмного забезпечення та цілі команди продуктів під час створення вашої інноваційної технології. Інтегруйте з улюбленим програмним забезпеченням Enterprise, такими як Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а також ваш улюблений програмний інструмент для управління проектами. Використовуйте Livedoc для всієї вашої бізнес -документації, що дозволяє вам синхронізувати найцінніший актив вашої команди, розум вашої команди. Функції Kloud: * Перетворіть документ на інтерактивний фільм, як презентація. Ви можете легко додати голос і змішати голос з анімацією. Ви також можете динамічно вставити вміст, такий як звук, відео, марка, біла дошка, текст, клейкі нотатки тощо. * Використовуйте синхронізацію для спілкування асинхронно: Увімкніть взаємодію думок, що не є реальним часом, щоб команда може інтуїтивно працювати з ефективним обміном розумом, оскільки будь-які ідеї, пов’язані з документом, тепер можуть бути інтерактивно відтворені, як фільм. Краще онлайн -зустріч з необмеженою роздільною здатністю і все ж без даних про потокове відео. Kloudsync надає вам не відповідний досвід онлайн-зустрічей за найкращою можливою резолюцією та справжнім кольором. Оскільки онлайн -зустріч Kloud динамічно передає документ з високою роздільною здатністю без використання даних про потокове відео в результаті онлайн -зустрічі Kloud, є набагато недорогим. * На основі AI багатоканальних записів зустрічей: зустрічі Kloud можна записати за допомогою вмісту Livedoc для необмеженої роздільної здатності разом із обміном екраном та відео-потоком веб-камери. Як результат, такий записаний вміст можна проаналізувати за допомогою двигуна AI для обміну даними та статистичного аналізу. * Syncroom для кращого багатоканального спілкування зі своїми клієнтами: Kloud-це нова платформа комунікації, яка інтегрує чат, двигун AI на основі бота, синхронізація для асинхронної дискусії про ідею та онлайн-зустрічі разом у одній кімнаті віртуальної зустрічі. Він може бути інтегрований з програмним забезпеченням підтримки клієнтів, рішенням продажів та інструментами управління проектами для додавання функції зв'язку та співпраці до існуючого програмного забезпечення для підприємств. * Найвищий стандарт безпеки: 256-бітний кодування сеансу AES, 2048-бітний обмін паролем RSA та шифрування даних на вбудованій технології REST. * І багато іншого ...
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns змінює спосіб співпраці над документами та файлами із зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як клієнти, постачальники, партнери, почергово. TakeTurns — це програма для покрокової співпраці, у якій дві сторони по черзі обмінюються, запитують або оновлюють файли та документи. TakeTurns робить асинхронну співпрацю реальністю.
FileString
filestring.com
Контролюйте розповсюдження важливого вмісту за допомогою зручної служби керування файлами
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity — це платформа, створена для аерокосмічної промисловості, яка знижує експлуатаційні витрати, покращує відстежуваність і покращує кібербезпеку, водночас допомагаючи ланцюгам поставок стати екологічно чистими та виділитися на ринку. Ми — найкращий спосіб заощадити час і гроші завдяки нашій безпечній хмарній системі керування документами, яка відповідає всім вимогам CMMC, DFARS, NIST, ITAR і EAR і повністю підтримується незмінною технологією блокчейн.
FutureVault
futurevault.com
Інтелектуальні рішення для цифрових сховищ для компаній, готових до майбутнього. FutureVault є лідером у галузі безпечного обміну документами та рішень Digital Vault для фінансових послуг і організацій з управління капіталом, змінюючи парадигму управління документами та інформацією за допомогою Personal Life Management Vault™ і Business Life Management Vault™. Багаторівнева платформа FutureVault трансформує ціннісні пропозиції підприємств, консультантів і клієнтів, значно покращуючи спосіб управління документами, даними та інформацією в безпечному єдиному джерелі правди, готовому до аудиту. Посилюючи фірми с Платформа та мобільні додатки FutureVault із білим ярликом допомагають компаніям відповідати вимогам бухгалтерського обліку та документації, покращувати конфіденційність даних, підвищувати ефективність фронт-офісів і бек-офісів за допомогою автоматизації та відкритих API, а також надавати покращений цифровий клієнтський досвід для кращої взаємодії з домогосподарствами та наступним поколінням. Корпоративним клієнтам доступні вилучення даних і шаблони на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності та розуміння. FutureVault визнано 5-зірковим постачальником WealthTech і входить до 100 найбільш інноваційних світових постачальників рішень WealthTech. * Пропоновані випадки використання FutureVault (нижче): дізнайтеся, як провідні фінансові послуги та організації з управління активами використовують FutureVault, щоб відповідати вимогам, підвищити ефективність бек-офісу та адміністрування, надати більше цінності своїм клієнтам і, зрештою, заощадити час і гроші. * Забезпечте унікальний цифровий клієнтський досвід: сприяйте взаємодії з сім’ями (і наступним поколінням), полегшивши, ніж будь-коли, зберігання, доступ і керування найважливішими документами в їхньому житті. * Автоматична доставка документів клієнтам: автоматично надсилайте своїм клієнтам щомісячні звіти, документи про вступ, податкові документи, квартальні звіти та інші важливі документи через API та SFTP. * Безпечний обмін і отримання документів: запитуйте, отримуйте та безпечно обмінюйтеся документами з головним офісом, консультантами, персоналом, клієнтами, членами родини, регуляторними органами та довіреними співробітниками. * Автоматизуйте та вдосконалюйте робочі процеси електронного підпису: заощаджуйте значні витрати на бек-офіс та адміністрування за рахунок автоматизації процесів реєстрації та автоматичної доставки (і подання) документів з електронним підписом. * Відповідність книгам і записам: покращте керування веденням записів, спростіть аудити та впевнено дотримуйтеся правил ведення книг і записів, передбачених SEC, FINRA, IIROC, OSC тощо. * Зменшіть і виключіть папір (роботу): очоліть свою ініціативу цифрової трансформації, оцифровуючи процеси, керовані документами, щоб відповідати вимогам ESG і назавжди відмовитися від паперу (роботи).
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com — це інструмент для підтримки продажів, який дозволяє ділитися документами за допомогою посилань, щоб отримувати потенційні клієнти електронною поштою, аналітику та багато інших переваг. Завантажуйте файли PDF, Doc і PPT, щоб створювати посилання, які можуть варіюватися від загальнодоступних до доступних лише за допомогою підтверджених електронних адрес або паролів. Додайте логотип вашої компанії, кольори та посилання на веб-сайт за вашим вибором, щоб продовжувати просувати свій бренд. Нове з липня 2022 р. – додайте власний домен своєї компанії (CNAME), наприклад docs.YOURDOMAIN.COM. Припиніть додавати файли... просто ShareDocView.com
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data — це передова платформа для обміну файлами, оптимізована для бізнесу. Розроблений для швидкості та ефективності, MX легко обробляє великі технічні файли, пропонуючи надшвидке завантаження. Унікальні функції, такі як MX Distribute для контролю версій і MX Conversations для чатів, орієнтованих на дані, роблять співпрацю безперебійною. MX пропонує надійні засоби керування адміністратором, які забезпечують детальне керування користувачами та персоналізовані налаштування. Комплексний журнал аудиту забезпечує підзвітність і безпеку. Підвищуючи захист даних, версія MX Enterprise використовує запатентовану технологію для забезпечення «ідеальної секретності» під час обміну в хмарі, забезпечуючи повну відповідність законам про захист даних. MX — це ваше найкраще рішення для безпечного й ефективного обміну даними.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues - це платформа комунікацій та співпраці. Його унікальна суміш рідних функцій та безпеки Enterprise Grade забезпечує безперебійний досвід роботи в офісі та клієнтських послуг, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів та прибутковість. Чат, голос, відео, передача файлів, електронний знак та більше інструментів продуктивності в одній віртуальній робочій області вашої власної фірми, що працює від Everleagues.
Pigeon
pigeondocuments.com
Збір документів клієнта став простим, організованим і безпечним. Pigeon пришвидшує процес збирання документів і усуває потребу в обтяжливих подальших діях
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