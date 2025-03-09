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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом
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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.

Запит на новий застосунок


TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile – це безпечна платформа для обміну файлами та співпраці, що підтримує захищений обмін конфіденційною інформацією та управління доступом.

Copilot

Copilot

copilot.com

Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Digiboxx - хмарний сервіс для безпечного зберігання та управління цифровими файлами, що дозволяє легко організовувати та ділитися документами.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs — це платформа контент-сервісів, керована штучним інтелектом, розроблена для оптимізації процесів керування документами та контентом. Ця платформа, народжена в хмарі, пропонує гнучкість і масштабованість, завдяки чому її можна адаптувати до мінливих потреб бізнесу. Він також може похвалитися легкою інтеграцією з існуючими системами, підвищуючи ефективність робочого процесу. Завдяки AODocs організації можуть автоматизувати процеси обробки документів за допомогою генеративного штучного інтелекту. Це означає, що критично важливі документи можна контролювати, організаційні процеси можна керувати, а вміст можна перетворювати на структуровані дані, і все це без ручного втручання. Ця можливість автоматизації допомагає заощадити час і виключити ймовірність людської помилки. AODocs обслуговує різні галузі та відділи. Зосереджуючись на галузевих потребах, таких як науки про життя, фінансові послуги, уряд і виробництво, він забезпечує індивідуальні рішення. Крім того, він пропонує спеціальні функції відділу, включаючи кадри, юридичний, бухгалтерський облік, кредиторську заборгованість та ІТ. Платформа надає ряд додаткових ресурсів для підтримки користувачів, таких як інтеграція з іншими інструментами, довідник з ціноутворення, відгуки клієнтів, успіх історії та бібліотека ресурсів. Комплексний центр безпеки забезпечує захист даних, а для допомоги доступні інструкції з технічної підтримки. AODocs пропонує професійні послуги для більш персоналізованої підтримки та відеоцентр для візуального навчання. База знань і сторінка стану доступні для користувачів, щоб знайти відповідну інформацію та оновлення. На веб-сайті компанії надається додаткова інформація про компанію, її партнерів, кар’єру та контактну інформацію. Підсумовуючи, AODocs надає платформу для керування документами та контентом, керовану штучним інтелектом, яка дозволяє компаніям автоматизувати процеси, підвищувати ефективність і ефективно організовувати свої документи.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io - платформа для управління цифровими активами, інтегрується з різними системами для оптимізації та збереження медіа-вмісту.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Співпрацюйте з впевненістю. Avepoint забезпечує найсучаснішу платформу для оптимізації операцій SAAS та безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого місця в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Програма глобальних партнерів AvePoint Channel включає понад 3500 керованих постачальників послуг, торгові посередники з доданою вартістю та системні інтегратори, з нашими рішеннями доступні в більш ніж 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, Avepoint є п'ятиразовим глобальним партнером Microsoft року, а штаб-квартира в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Збір документів клієнта став простим, організованим і безпечним. Pigeon пришвидшує процес збирання документів і усуває потребу в обтяжливих подальших діях

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues - це платформа комунікацій та співпраці. Його унікальна суміш рідних функцій та безпеки Enterprise Grade забезпечує безперебійний досвід роботи в офісі та клієнтських послуг, що підвищує продуктивність, співпрацю, задоволеність клієнтів та прибутковість. Чат, голос, відео, передача файлів, електронний знак та більше інструментів продуктивності в одній віртуальній робочій області вашої власної фірми, що працює від Everleagues.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink - це хмарний сервіс, який дозволяє командам спільно працювати з файлами в реальному часі без необхідності завантаження чи синхронізації.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere - це хмарна служба для зберігання та обміну файлами, що забезпечує доступ, синхронізацію та управління файлами для бізнесу.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 - додаток для управління документами, що оцифровує паперові файли, зберігає їх у хмарі та забезпечує легкий доступ і обмін.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles дозволяє отримати доступ до документів, створити посилання для файлів, автоматизувати процеси та збирати аналітику, інтегруючи HubSpot та Salesforce.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail - онлайн-платформа для ефективної передачі та надсилання файлів із зручними інструментами управління та маркетингу.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data — це передова платформа для обміну файлами, оптимізована для бізнесу. Розроблений для швидкості та ефективності, MX легко обробляє великі технічні файли, пропонуючи надшвидке завантаження. Унікальні функції, такі як MX Distribute для контролю версій і MX Conversations для чатів, орієнтованих на дані, роблять співпрацю безперебійною. MX пропонує надійні засоби керування адміністратором, які забезпечують детальне керування користувачами та персоналізовані налаштування. Комплексний журнал аудиту забезпечує підзвітність і безпеку. Підвищуючи захист даних, версія MX Enterprise використовує запатентовану технологію для забезпечення «ідеальної секретності» під час обміну в хмарі, забезпечуючи повну відповідність законам про захист даних. MX — це ваше найкраще рішення для безпечного й ефективного обміну даними.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON - це платформа для безпечного обміну та управління файлами, що забезпечує співпрацю в командах і організаціях.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com — це інструмент для підтримки продажів, який дозволяє ділитися документами за допомогою посилань, щоб отримувати потенційні клієнти електронною поштою, аналітику та багато інших переваг. Завантажуйте файли PDF, Doc і PPT, щоб створювати посилання, які можуть варіюватися від загальнодоступних до доступних лише за допомогою підтверджених електронних адрес або паролів. Додайте логотип вашої компанії, кольори та посилання на веб-сайт за вашим вибором, щоб продовжувати просувати свій бренд. Нове з липня 2022 р. – додайте власний домен своєї компанії (CNAME), наприклад docs.YOURDOMAIN.COM. Припиніть додавати файли... просто ShareDocView.com

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

Інтелектуальні рішення для цифрових сховищ для компаній, готових до майбутнього. FutureVault є лідером у галузі безпечного обміну документами та рішень Digital Vault для фінансових послуг і організацій з управління капіталом, змінюючи парадигму управління документами та інформацією за допомогою Personal Life Management Vault™ і Business Life Management Vault™. Багаторівнева платформа FutureVault трансформує ціннісні пропозиції підприємств, консультантів і клієнтів, значно покращуючи спосіб управління документами, даними та інформацією в безпечному єдиному джерелі правди, готовому до аудиту. Посилюючи фірми с Платформа та мобільні додатки FutureVault із білим ярликом допомагають компаніям відповідати вимогам бухгалтерського обліку та документації, покращувати конфіденційність даних, підвищувати ефективність фронт-офісів і бек-офісів за допомогою автоматизації та відкритих API, а також надавати покращений цифровий клієнтський досвід для кращої взаємодії з домогосподарствами та наступним поколінням. Корпоративним клієнтам доступні вилучення даних і шаблони на основі штучного інтелекту для підвищення ефективності та розуміння. FutureVault визнано 5-зірковим постачальником WealthTech і входить до 100 найбільш інноваційних світових постачальників рішень WealthTech. * Пропоновані випадки використання FutureVault (нижче): дізнайтеся, як провідні фінансові послуги та організації з управління активами використовують FutureVault, щоб відповідати вимогам, підвищити ефективність бек-офісу та адміністрування, надати більше цінності своїм клієнтам і, зрештою, заощадити час і гроші. * Забезпечте унікальний цифровий клієнтський досвід: сприяйте взаємодії з сім’ями (і наступним поколінням), полегшивши, ніж будь-коли, зберігання, доступ і керування найважливішими документами в їхньому житті. * Автоматична доставка документів клієнтам: автоматично надсилайте своїм клієнтам щомісячні звіти, документи про вступ, податкові документи, квартальні звіти та інші важливі документи через API та SFTP. * Безпечний обмін і отримання документів: запитуйте, отримуйте та безпечно обмінюйтеся документами з головним офісом, консультантами, персоналом, клієнтами, членами родини, регуляторними органами та довіреними співробітниками. * Автоматизуйте та вдосконалюйте робочі процеси електронного підпису: заощаджуйте значні витрати на бек-офіс та адміністрування за рахунок автоматизації процесів реєстрації та автоматичної доставки (і подання) документів з електронним підписом. * Відповідність книгам і записам: покращте керування веденням записів, спростіть аудити та впевнено дотримуйтеся правил ведення книг і записів, передбачених SEC, FINRA, IIROC, OSC тощо. * Зменшіть і виключіть папір (роботу): очоліть свою ініціативу цифрової трансформації, оцифровуючи процеси, керовані документами, щоб відповідати вимогам ESG і назавжди відмовитися від паперу (роботи).

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop дозволяє легко отримувати файли без завантаження додатків та створення облікових записів, організуючи їх в хмарних сховищах.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity — це платформа, створена для аерокосмічної промисловості, яка знижує експлуатаційні витрати, покращує відстежуваність і покращує кібербезпеку, водночас допомагаючи ланцюгам поставок стати екологічно чистими та виділитися на ринку. Ми — найкращий спосіб заощадити час і гроші завдяки нашій безпечній хмарній системі керування документами, яка відповідає всім вимогам CMMC, DFARS, NIST, ITAR і EAR і повністю підтримується незмінною технологією блокчейн.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

Ми співпрацюємо з урядами, підприємствами та малими і середніми компаніями по всьому світу, щоб забезпечити безпеку регульованих і комерційно конфіденційних даних. Наша запатентована платформа безпечного обміну даними (SDSP) дозволяє користувачам співпрацювати, ділитися та контролювати конфіденційні дані поза брандмауерам, безпечно та відповідно до вимог. Клієнти використовують нашу платформу, щоб посилити кібербезпеку та безпеку даних своєї організації та відповідати суворим стандартам відповідності в рамках гнучкої та орієнтованої на дані організації.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain забезпечує найбезпечніші можливості хмарного сховища, передачі файлів і запитів на файли для компаній – завдяки шифруванню з нульовим знанням, розділенню файлів, розподіленій хмарній архітектурі та авторизації в блокчейні. Ані TransferChain, ані будь-які неавторизовані треті сторони, будь то потенційні зловмисники чи центри обробки даних, не можуть отримати доступ до приватної та конфіденційної інформації користувача. TransferChain — це найбезпечніший і приватний спосіб зберігати ваші конфіденційні документи та ділитися ними ззовні.

FileString

FileString

filestring.com

Контролюйте розповсюдження важливого вмісту за допомогою зручної служби керування файлами

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns змінює спосіб співпраці над документами та файлами із зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як клієнти, постачальники, партнери, почергово. TakeTurns — це програма для покрокової співпраці, у якій дві сторони по черзі обмінюються, запитують або оновлюють файли та документи. TakeTurns робить асинхронну співпрацю реальністю.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams — це хмарне сховище SaaS для компаній, які першими покладаються на p2p-інфраструктуру з нульовими знаннями замість традиційних центрів обробки даних. На відміну від провідних хмарних постачальників, він пропонує найвищий рівень конфіденційності: ніхто, навіть Cubbit, не може отримати доступ до даних, які ви завантажуєте. 1. Cubbit — це перша хмара, яка забезпечує 3 рівні безпеки: дані шифруються за допомогою протоколу військового рівня (AES-256), розбиваються на частини та розподіляються по мережі з нульовим знанням. 2. Простий у використанні: зберігайте, синхронізуйте та діліться в стилі «перетягування» без обмеження розміру файлу, захищеного наскрізним шифруванням. Ви можете надавати та скасовувати дозволи доступу клацанням миші. 3. Безпечне резервне копіювання даних: за допомогою вибіркової синхронізації ви можете вирішити, які файли зберігати лише в хмарі (звільняючи місце!), а які папки зберігати локально на вашому комп’ютері. 4. Екологічний і доступний: з Cubbit ви інвестуєте у свою конфіденційність, а не в підтримку ферми серверів. Дійсно, це хмарне сховище дуже доступне порівняно з конкурентами, коштуючи вдвічі дешевше. Той самий факт дозволяє вашій команді заощаджувати 400 кг CO2 на рік на кожні збережені 10 ТБ.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud - це перша в світі платформа, де документи та презентації стають редагованими, інтерактивними мультимедійними розмовами. Kloud оживляє ваші документи в реалізовану технологію Livedoc, щоб легко відформатувати ваші документи та в голосовий фільм, як презентації. Команди підприємств можуть потрапити на одну і ту ж сторінку з нюансом, лінійними відгуками від членів. Синхронізуйте бізнес -цілі вашої операційної команди з технологіями Livedoc. Синхронізувати свою маркетингову мову на всьому підприємстві. Синхронізуйте цілі розробки вашого програмного забезпечення та цілі команди продуктів під час створення вашої інноваційної технології. Інтегруйте з улюбленим програмним забезпеченням Enterprise, такими як Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, а також ваш улюблений програмний інструмент для управління проектами. Використовуйте Livedoc для всієї вашої бізнес -документації, що дозволяє вам синхронізувати найцінніший актив вашої команди, розум вашої команди. Функції Kloud: * Перетворіть документ на інтерактивний фільм, як презентація. Ви можете легко додати голос і змішати голос з анімацією. Ви також можете динамічно вставити вміст, такий як звук, відео, марка, біла дошка, текст, клейкі нотатки тощо. * Використовуйте синхронізацію для спілкування асинхронно: Увімкніть взаємодію думок, що не є реальним часом, щоб команда може інтуїтивно працювати з ефективним обміном розумом, оскільки будь-які ідеї, пов’язані з документом, тепер можуть бути інтерактивно відтворені, як фільм. Краще онлайн -зустріч з необмеженою роздільною здатністю і все ж без даних про потокове відео. Kloudsync надає вам не відповідний досвід онлайн-зустрічей за найкращою можливою резолюцією та справжнім кольором. Оскільки онлайн -зустріч Kloud динамічно передає документ з високою роздільною здатністю без використання даних про потокове відео в результаті онлайн -зустрічі Kloud, є набагато недорогим. * На основі AI багатоканальних записів зустрічей: зустрічі Kloud можна записати за допомогою вмісту Livedoc для необмеженої роздільної здатності разом із обміном екраном та відео-потоком веб-камери. Як результат, такий записаний вміст можна проаналізувати за допомогою двигуна AI для обміну даними та статистичного аналізу. * Syncroom для кращого багатоканального спілкування зі своїми клієнтами: Kloud-це нова платформа комунікації, яка інтегрує чат, двигун AI на основі бота, синхронізація для асинхронної дискусії про ідею та онлайн-зустрічі разом у одній кімнаті віртуальної зустрічі. Він може бути інтегрований з програмним забезпеченням підтримки клієнтів, рішенням продажів та інструментами управління проектами для додавання функції зв'язку та співпраці до існуючого програмного забезпечення для підприємств. * Найвищий стандарт безпеки: 256-бітний кодування сеансу AES, 2048-бітний обмін паролем RSA та шифрування даних на вбудованій технології REST. * І багато іншого ...

odrive

odrive

odrive.com

Odrive — додаток для управління файлами, який об'єднує доступ до різних хмарних сховищ, дозволяючи синхронізувати, ділитися та захищати дані.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA - додаток для отримання, організації та обробки документів, що допомагає керувати фінансами та адміністративними завданнями.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

Datto

Datto

datto.com

Datto – це ІТ-рішення для резервного копіювання, відновлення, моніторингу та управління даними в різних інфраструктурах для бізнесу.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox - це служба хмарного зберігання, яка дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися файлами на різних пристроях.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Dropsend дозволяє безкоштовно надсилати великі файли електронною поштою, зберігати їх онлайн і контролювати процес передачі.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

Рішення для обміну документами в Інтернеті, яке допомагає компаніям створити приватний робочий простір для обміну документами та файлами з кількома користувачами.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr — це додаток для безпечного зберігання файлів, що дозволяє підключати кілька хмарних служб та отримувати доступ до них в одному інтерфейсі.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche - платформа для управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях, що підтримує цифрові форми та інтеграцію з бізнес-додатками.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — це безкоштовне та відкрите програмне забезпечення для зберігання та обміну файлами, що дозволяє користувачам контролювати свої дані на власних серверах.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive - це сервіс для зберігання файлів у хмарі з можливістю синхронізації і спільної роботи на різних пристроях.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — швейцарське хмарне сховище для зберігання та обміну цифровими файлами з можливістю шифрування та синхронізації на різних пристроях.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive - платформа для організації цифрових активів, що дозволяє творцям ефективно зберігати, ділитися та монетизувати свій контент.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync - це хмарна послуга для синхронізації файлів, обміну та резервного копіювання даних на декількох пристроях.

Sync

Sync

sync.com

Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer - це сервіс для швидкого обміну великими файлами до 2 Гб без реєстрації, з можливістю передачі до 20 Гб для платних користувачів.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi - це платформа для співпраці, що об'єднує управління завданнями, спільний доступ до документів, обмін повідомленнями та відеозв'язок.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive - це хмарна платформа для управління файлами та співпраці в командах, що забезпечує зберігання, обмін і захист даних.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.

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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog